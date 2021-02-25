Doğan Keser kimdir, kaç yaşında? Survivor Doğan hakkında bilgiler
Instagram kullanıcılarının yakından tanıdığı bir isim olan Doğan Keser, Survivor 2021 sezonuna sonradan dahil olmuştu. Doğan Keser, gerek performansı gerekse çıkışlarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Doğan Keser kimdir, kaç yaşında? Survivor Doğan hakkında bilgiler...
Son dönemde olta videosuyla sosyal medyada gündem olan fenomen Doğan Keser, ünlüler kadrosunda mücadele ediyor.
Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Zeytinburnu Spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnu Spor'un tüm alt kategorilerinde forma giydi.
Twitch ve Instagram paylaşımlarıyla adını duyuran Keser'in Instagram'ı aktif olarak kullanıyor ve binlerce takipçisi bulunuyor.
Sosyal Medya Fenomeni olarak tanınan 29 yaşındaki Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulunduğu biliniyor.
Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.