Ekranın yıldızı 'Doğal yaşam' dedi, hayatı karardı: Milyonluk çiftliğini yel üfürdü, su götürdü...Atları bile yuvasız kaldı

Böylece hem büyük kentin karmaşasından uzaklaşıyorlar hem de doğada daha huzurlu bir hayat sürdürüyorlar.

Ama işin "huzur" kısmı garanti değil.

Elbette birçoğunun hiç alışık olmadığı bu hayatın kendine özgü zorlukları var. Ama bazen bunlara akla hayale gelmeyen başka sorunlar da eklenebiliyor kimi zaman.

DOĞAL YAŞAM RÜYASI KÂBUSA DÖNDÜ

Ekranın en ünlü sohbet programlarından birine imza atan Ellen DeGeneres de bu "talihsiz" kesimden işte.

Üstelik o, sadece yaşadığı büyük kenti değil, ülkesi ABD'yi de geride bırakıp İngiltere'ye taşındı doğal yaşam uğruna. Büyük olasılıkla o dönemde, bugün yaşadığı sorunlarla karşılaşacağı aklının ucundan bile geçmiyordu.

Ama önce 2024 yılında satın aldığı ve çok ciddi para harcayarak tadilattan geçirdiği çiftlik evini sel bastı. Yeni bir ev satın aldı.

Çiftlikte atları, kuzuları, tavukları ve yetiştirdiği sebze- meyvelerle huzurlu bir yaşam umdu. Arada zorlansa da hatta hakkında "Ülkesi ABD'ye dönmek istiyor. İngiltere'nin puslu havası ona yaramadı. Güneşli California'yı özledi" söylentileri çıksa da çiftlik hayatından kesin dönüşe henüz hazır değil.





ATLARINA YENİ AHIR YAPTIRMAK İSTEDİ, YİNE SORUN ÇIKTI

Çünkü son gelen haberlere göre eşiyle birlikte, besledikleri atlar için yeni ahırlar inşa ettirme kararı aldılar.

İşte bu karar da onların canını biraz daha sıkacak sorunları ortaya çıkardı. Çünkü Ellen DeGeneres'in, ahır planlarının karşısına "tarihi eser" olasılığı çıktı.

Aralarında Victoria ve David Beckham'ın da yer aldığı birçok ünlünün kır evinin bulunduğu Costswolds'taki çiftliğine atları için yeni bir ahır inşa ettirmek istedi DeGeneres…

Bunun için de bölge konseyine başvuru yaptı. Ancak bir arkeoloji ekibi ahırların yapılması planlanan bölgede Roma dönemine ait kalıntılar olabileceğini belirtti.

Bu yüzden de Ellen DeGeneres'in, bu konuyla görevli bir arkeolog olmadan inşaata başlamasının mümkün olmadığını bildirdi.

Daha da ötesinde eğer inşaat sırasında herhangi bir tarihi esere rastlanırsa Ellen DeGeneres de arkeologla birlikte bu buluntuların takibinden sorumlu olacak.

Ünlü sunucunun çiftliği zaman zaman sel altında kalan bir arazide bulunuyor. Bu durumdan atları da etkileniyor. Şimdi yeni bir ahır yaptırmak istiyor. Ama bunun için Şehir Konseyi'nden izin gerek. Üstelik yapılan inceleme sonucunda inşaat alanı olması planlanan yerde Roma dönemine ait tarihi kalıntılar bulunabileceği ortaya çıktı. Eğer inşaat izni çıkarsa bir de uzman arkeolog ile birlikte çalışılması gerekecek.

68 yaşındaki ünlü sunucunun atları için yeni ahır yaptırmak istemesinin nedeni, çok sevdiği hayvanlarının şu anda yaşadığı bölgenin sık sık sel altında kalması. Ayrıca Ellen DeGeneres'in belirttiğine göre atlar bu yüzden yeterince egzersiz imkanı da bulamıyor.





NE HEVESLERLE GÖÇ ETMİŞTİ

Aslına bakılırsa Ellen DeGeneres'in 'çiftlik rüyası' karanlık bir kabusa döneli epey zaman oldu.

Her şey ünlü sunucunun, şık Cotswolds bölgesinde bir kır evi almasıyla başladı. Milyonlarca sterlin değerindeki bu ev bir o kadar parayla tadilattan geçti. Ama mutluluk kısa sürdü.

Çünkü ev sel sularına teslim oldu. Bunun üzerine DeGeneres ve eşi evi satılığı çıkardı.

Diğer yandan doğal yaşam tutkusunu, sel sularına teslim etmedi. Yine aynı bölgede başka bir kır evi satın alıp oraya taşındı. Tabii bunun için de milyonlarca sterlin ödedi.

Ellen DeGeneres, İngiltere'ye taşındığında yerleştiği ilk kır evini de satışa çıkardı. 2024'te 15 milyon sterline satın aldığı bu ev için de 22.5 milyon dolar istedi ünlü televizyoncu.

Ama satış öyle kolay olmadı. Çünkü evin bulunduğu bölge sık sık sele teslim oluyor. Ki geçen yılın son döneminde yine aynı durum yaşandı.





İNGİLTERE'NİN KIŞ MEVSİMİ ONU ZORLADI

Diğer yandan bazı iddialara göre Ellen DeGeneres, memleketi ABD'yi de özledi ve tam olarak geri dönmese de orada artık daha fazla vakit geçirmek istiyor...

İngiltere'nin kış mevsiminde zorlandığını söyleyen ünlü sunucu, daha kısa süre önce kaçtığı California'nın güneşli havasını da oradaki arkadaşlarını da özlediğini gizleyemez oldu artık.

İngiltere'ye taşınırken, Donald Trump ABD başkanı olduğu sürece ülkesine dönmeyeceğini belirten Ellen DeGeneres görünüşe göre yavaş yavaş fikrini değiştirmeye başladı.

Hatta bunun için ABD'de bir malikane bile satın aldı.

Diğer yandan DeGeneres'in sözcüsü ahır inşaatı isteğinden de yola çıkarak ünlü sunucu ve eşinin en kısa zamanda İngiltere'deki çiftlik hayatına geri dönmek için sabırsızlandıklarını açıkladı.

Ellen DeGeneres'in çiftlik hayatında karşılaştığı tek zorluk sel değil... Bundan bir süre önce evinde yaptırdığı tadilat yüzünden komşularıyla da sorun yaşamıştı.

İddialara göre Ellen DeGeneres, Oxfordshire'da sahip olduğu evine yeni eklentiler inşa ettirdi, kısacası renovasyon yaptırdı. İşte bu yüzden de komşularının nefretini ve öfkesini üzerinde topladı.

DeGeneres, satın aldığı evinde yaptırdığı tadilatlar sonucunda yüksek standartlara sahip bir eve kavuştu. Ama görünüşe göre bu durum başını ağrıtıyor.

Ünlü sunucunun yaşadağı Batı Oxfordshire Bölge Konseyi'nden bir sözcü, ünlü sunucunun evine yaptırdığı yenileme işlemlerinin tamamlandığını ama çevrede yaşayanların bu inşaatlardan rahatsız olduğunu söyledi.

Ellen DeGeneres'e yakın bir kaynağın Radar adlı internet sitesine anlattığına göre ünlü sunucu İngiltere'ye taşındıktan sonra bir sürü sorunla karşılaştı. Onu ülkesine dönmekten alıkoyan ise sadece ve sadece inatçılığı.