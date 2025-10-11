Doğada yaşamak ona yaramış...Ünlü oyuncu hiç yaşlanmamış... Şöhreti elinin tersiyle itip uzak diyarlarda kendini hayvanlara adadı

Haberin Devamı

Ama bir de bunun tersi var. Bazılarının gözleri de spot ışıklarının pırıltısından kamaşır, bütün o gürültü, onları yorar. Tası tarağı toplayıp uzaklara gider, kimsenin kendilerini tanımadığı diyarlarda yeni hayat kurarlar.

YILLAR ÖNCE PIRILTILI DÜNYAYI TERK ETTİ

İşte 90'lı yılların ünlü yıldızı Shannon Elizabeth de onlardan biri...

Başka American Pie olmak üzere birçok yapımla hafızalara kazınan 52 yaşındaki Elizabeth uzun zamandır ülkesinden ve bütün o pırıltıdan uzakta sakin bir hayat yaşıyor. Hem de doğanın kollarında.

Yıllar önce Güney Afrika'ya taşınan ve hayatını orada sürdüren Shannon Elizabeth, kendi kurduğu vakıf aracılığıyla gergedanlar için barınaklar inşa ediyor. Bu konudaki en büyük yardımcısı da kocası Simon Borchet.

2012 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Eizabeth, kimi zaman memleketi ABD'ye gidiyor elbette. Ama hayatını Güney Afrika'da sürdürüyor.





SANKİ YILLAR GERİYE DOĞRU İŞLEMİŞ: DOĞAL YAŞAM ONA ÇOK YARAMIŞ

Eski oyuncu, son günlerde sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme yerleşti. Bu hafta sonu İskoçya'da düzenlenecek olan Comic Con adlı etkinliğe katılacağını açıkladı Shannon Elizabeth.

Bu konudaki duyurusu için paylaştığı videodaki görüntüsü de hayranlarını şaşırttı. Çünkü Shannon Elizabeth'e belli ki doğanın kollarında yaşamak çok iyi gelmişti.... Yaşadığı 52 yıldan çok çok daha genç görünüyordu oyuncu.

Takipçilerinin çoğu onun nasıl olup da yıllara böyle güzel direndiğini merak etti.

Shannon Elizabeth, bir röportajında yaşadığı hayat ona anlamsız gelince tası tarağı toplayıp Güney Afrika'ya taşındığını söylemişti...

KEDİ VE KÖPEKLERLE BAŞLADI DOĞAL HAYATA UZANDI

Bunun nedeni de hem Hollywood'un insanı yoran yaşam tarzından uzaklaşmak hem de hayvanlar için bir şeyler yapmak arzusuydu.

Anlattığına göre yıllar önce yine kendi kurduğu Animal Avengers vakfı aracılığıyla başladı bu konudaki çalışması. Önce kedi ve köpekler için barınaklar kurmakla başladılar işe. Sonra da yaban hayatını korumaya dönüştü.



Shannon Elizabeth daha önce verdiği bir röportajda bu konu hakkında "Los Angeles'taki köpek ve kedi kurtarma çalışmalarına bakmaya başladım çünkü bildiğim şey köpeklerdi. Kendi organizasyonumu kurmak istediğimi fark ettim ve zamanla daha büyük ölçekte daha fazla hayvana yardım etmek aklıma geldi" diye konuştu.

2016'dan beri Cape Town'da yaşayan Elizabeth, çevre korumayı öncelik veren yeni bir yaşam tarzını benimsedi.

Koruma uzmanı olan kocası Simon Borchert ile birlikte, vakıflarının etkisini artırmak için birlikte çalışıyor.

Sürdürülebilirlik ve yaban hayatı eğitimi alanında geçmişi olan Borchert, vakfın girişimlerini genişletmede önemli bir rol oynadı.

Shannon Elizabeth'in hayranlarına göre hem doğada yaşamak hem de özel hayatının mutluluğu sayesinde oyuncu, geçip giden yıllara çok güzel direndi.





AYNI AMACIN PEŞİNDE KOŞTUĞU KOCASIYLA 2012 YILINDA EVLENDİ

Aslında Shannon Elizabeth ile Simon Borchert'ı yakınlaştıran da bu doğal hayat sevgisi oldu. Yaptıkları çalışmalar onları birbirlerine yakınlaştırdı ve evlendiler.

Bu arada Elizabeth'in çalışmaları yalnızca savunuculuktan ibaret değil; hevesli korumacılar için eğitim programlarına ve kaçak avcılığa karşı kampanyalara aktif olarak katılıyor.

Shannon Elizabeth'in çalışmaları arasında özel bakıma ihtiyaç duyan kör bir erkek siyah gergedan olan Munu'ya odaklanan "Munu-Bir Gergedan Aşk Hikayesi" adlı bir belgesel de yer alıyor.





Tam adı Shannon Elizabeth Fadal olan oyuncu American Pie serisiyle hafızalara kazındı. Bu yapımın yanı sıra Scary Movie, Cursed, Night of Damons gibi filmlerde de kamera karşısına geçti. Annesinin Alman, babasının da Lübnan kökenli olduğunu da not düşelim.