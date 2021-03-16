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Televizyon
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Doğada bizi mutlu edecek her şey var

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Doğada bizi mutlu edecek her şey var

Yemin dizisi oyuncusu Gözde Gündüzlü, geçtigimiz gün organik tarım ve hayvancılığıyla ünlü Kerpe'deydi.

Gözde Gündüzlü, "Çekim takvimimiz çok yoğun, boş günlerimi böyle doğal ortamlarda geçirmek bana enerji veriyor" dedi. Uzun süredir yoga da yaptığını belirten oyuncu, " Hayatı karmaşıklaştırmak çok kolay. Zor olan içten gülen insanlarla huzurlu bir yaşam. Onun sırrı da bana göre doğal yaşamda. Doğada bizi mutlu edecek ve enerjimizi yükselecek her şey mevcut zaten" dedi.

Doğada bizi mutlu edecek her şey var

 

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