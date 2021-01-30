Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay’ın eşi Kerimcan Kamal hakkında bilgiler

Doğa Rutkay Kamal, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'in kızıdır.2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet TV filmi, 6 adet TV programı var. "Card Finans" reklamında rol almıştır, TRT 1'de bir talk show yapmıştır. 2014'te Kanal D'de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Şu an Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Yeter karakteri ile rol almaktadır.

KERİMCAN KAMAL KİMDİR?

Türk gazeteci, yazar, program yapımcısı ve sunucu Müjdat Kerimcan Kamal, 3 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi.

Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.

2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.