Doctor Strange oyuncuları neler? Doktor Strange konusu

Doctor Strange, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman karakterinden uyarlanmış, 2016 yılı bilimkurgu, aksiyon, macera türlerindeki süper kahraman filmi. Scott Derrickson tarafından yönetilen filmin senaryosu Derrickson ve C. Robert Cargill tarafından yazıldı. Marvel Sinematik Evreni'nin on dördüncü filmi olma özelliğini taşıyan Doctor Strange filminin başrollerinde Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen ve Tilda Swinton yer almaktadır.



Doctor Strange Konusu



Doctor Stephen Strange işinde oldukça başarılı olan bir beyin cerrahıdır fakat korkunç bir trafik kazasından sonra ellerini düzgün kullanamaz hale gelir. Çaresiz duruma düşen Strange, Jonathan Pangborn adındaki belinden aşağısı felçli bir hastanın mucizevi bir şekilde iyileştiğini öğrenir ve Pangborn, Strange'i Himalayalar'da bulunan Kamar-Taj'a yönlendirir. Burada Kadim Kişi (Ancient One) ve onun öğrencileri ile tanışan Strange'i hiç tahmin etmediği bir macera beklemektedir.