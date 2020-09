Doctor Foster geliyor

BBC Studios ve Türkiye’nin en büyük içerik üreticilerinden Medyapım, BAFTA ödüllü Doctor Foster dizisinin Türk seyircisine uyarlanması için yaptıkları dizi lisans anlaşmasını duyurdular.

Başarılı Türk yıldız Cansu Dere (Anne, Şahsiyet, Ezel) dizinin başrolünde yer alacak. Orijinali Mike Bartlett tarafından kaleme alınan ve yapımcılığını Drama Republic’in üstlendiği psikolojik gerilim türünde olan dizi, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor. Dizinin çekimleri bu ay başlayacak ve Ekim 2020’de Türkiye’de Kanal D’de yayınlanacak.

BBC Studios, daha önce Doctor Foster formatını Hindistan, Fransa ve Rusya’ya lisanslamış, ayrıca Güney Kore’ye de lisanslanan dizi (yerel ismiyle The World of the Married), Güney Kore’de yayınlanan en yüksek reytingli kablolu televizyon dizisi olmuştur.

BBC Studios’un Format Satışları Kıdemli Başkan Yardımcısı Andre Renaud: “Doctor Foster’ın hikayesi dünya seyircisine hitap etmeye ve insanların ilişkilerde vermek zorunda kaldıkları kararlar hakkında bir tartışma yaratmaya devam ediyor. Gemma Foster güçlü ve karmaşık bir kadın; Cansu Dere’nin Türk seyircisi için bu karakteri nasıl yorumlayacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Medyapım’ın kaliteli dizi uyarlamaktaki olağanüstü başarısı ve Türk izleyicisinin dizilere olan tutkusu sayesinde Doctor Foster’ın bu versiyonunun da Türkiye’deki seyircileri Kanal D’ye kilitleyeceğinden eminim. Bunun bu bölgedeki uyarlamalarımızın ilki olmasını umuyorum” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Medyapım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy ise: “Kurban olmayı kabullenmeyen ve asla pes etmeyen bir kadının hikayesini anlatmak beni çok heyecanlandırıyor. “Anne”den sonra ikinci kez birlikte çalışacağım Cansu Dere’nin bu karakteri çok başarılı bir şekilde hayata geçireceğine inanıyorum. Dünyanın önde gelen drama uzmanı BBC ile olan ortaklığımızdan dolayı son derece mutluyuz ve bu ortaklığın uzun soluklu olması ve dünya çapında büyük başarılar getirmesini umuyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

Medyapım ile olan anlaşmanın aracılığını BBC Studios’un Format Satış Sorumlusu Tommaso Muffato yapmıştır.