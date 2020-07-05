Dj Hey Douglas kimdir gerçek adı ne? İşte Dj Hey Douglas'un hayatı

Dj Hey Douglas'ın gerçek ismi Yasin Vural'dır. E. Yasin Vural VEYasin olarak da biliniyor. VEYasin ilk albümünü 18 yaşında çıkardı ve Türkiye içinde ve dışında daha birçok eser çıkardı. 1970'lerde Türkiye'nin popüler müziği Doğu ve Batı'yı kaynaştırdı. Rock ve pop grupları ilk kez doğu ve batı enstrümanlarını birleştirdi. VEYasin bu "eski hip müziği" ve "günümüz teknolojisiyle cilalar"ı keşfetti.

Popüler parçalar arasında Göksel'in yer aldığı "Duruyor Dünya" yer alıyor. Gerçek ismiyle Yasin Vural olan Dj Hey Douglas VEYasin olarak biliniyor.