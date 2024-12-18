Dizisi yayından kaldırılınca kendini emekli etmişti… Şimdi yolda yanından geçenler bile tanımıyor

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O günden sonra da köşesine çekilmiş, kendini pek göstermeden yaşamayı tercih etmişti.

EMEKLİ OLDU, ORTADAN KAYBOLDU

CSI: Miami dizisinin efsane oyuncusu David Caruso, 12 yıl önce oyunculuğu bıraktıktan sonra toplum içine nadir çıktı.

David Caruso polisiye dizilerin özellikle de suç dramalarının yükselişte olduğu 2000'lerin başında ekranların en çok izlenen aktörlerindendi

Caruso geçtiğimiz gün gezerken görüntülendiğinde adeta tanınmaz haldeydi. Usta aktör en son bir yıl önce yine aynı şekilde eski günlerinden çok uzakta bir halde görülmüştü.

Dizide 2002-2012 yılları arasında olay yeri inceleme ekibinin başındaki polis dedektifi Horatio Caine'i canlandıran 68 yaşındaki emekli aktörü yıpranmış ve epey de zayıflamış halde görenler tanıyamadı. CSI: Miami dizisi beklenmedik şekilde final yapınca emekli olan ve ortadan kaybolan David Caruso artık eski günlerindne çok uzakta bir görüntü veriyor...

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BİR TEK GÖZÜNDEKİ GÖZLÜK YERİNDE KALDI…

David Caruso’nun değişmeyen tek özelliği şöhretinin zirvesinde olduğu günlerden beri gözünden çıkarmadığı siyah güneş gözlükleriydi.

Altın Küre ödüllü oyuncu, son 10 yıldır sadece iki kez toplum içinde fotoğraflandı.

Usta oyuncunun o günlerden bu yana değiştirmediği ve vazgeçemediği alameti farikası ise siyah güneş gözlükleri

Caruso, dizisi CSI: Miami 2012'de iptal edilince şöhrete yeterince “doyduğuna” karar verdi ve erkenden emeklilik kararı alarak oyunculuğu bıraktı.

DİZİSİNİ YAYINDAN KALDIRDILAR, O DA “YETER” DEYİP EMEKLİ OLDU

CSI: Miami'nin 232 bölümünün tamamında yer alan usta oyuncu canlandırdığı dedektif Horatio Caine'i yaptığı esprilerinin yanı sıra giyim kuşamı, güneş gözlükleri ve elbette suç avcılığı yeteneğiyle bir efsane haline getirmişti.

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David Caruso, dizide esprili bir cümle kurarken her seferinde güneş gözlüklerini çıkarıp takma alışkanlığı sayesinde de nam salmıştı.

Bu alışkanlık haline gelen hareketi o kadar dikkat çekiciydi ki, New York Times dizi bittikten sonra Caruso’yu “güneş gözlüklerinin en adanmış kullanıcısı” olarak nitelendirdi ve “Taze cesetlerle ilgili kaba kelime oyunlarını noktalamak için güneş gözlüğü takıp çıkararak on yıl geçirdi” yazdı. Caruso en zor cinayetleri bile çözen dedektif Horatio Caine rolüyle hafızalara kazınmıştı

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SANAT GALERİSİ AÇTI

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Oyunculuktan emekli olduktan sonra kısa bir süre Los Angeles'ın Westlake Village banliyösünde bir sanat galerisi açan ünlü oyuncu bir süre de Miami'de bir giyim mağazası çalıştırmıştı.

Bu işlerden de vazgeçen David Caruso artık uzun kariyeri boyunca biriktirdiği 35 milyon dolarlık servetini harcayarak yaşıyor. Ünlü oyuncunun epey genç sayılabilecek bir yaşta kendini emekli edip ortadan kaybolması merak uyandırdı ve Caruso o zamandan beri birçok habere konu oldu

SİNEMADA ŞANSI YAVER GİTMEDİ, YILDIZI TELEVİZYONDA PARLADI

Televizyon kariyeri başarılarla dolu olsa da David Caruso sinemada aradığını bulamadı. İlk filmlerinden ikisi olan 1995 yapımı gerilim filmleri Kiss of Death ve Jade ona En Kötü Yeni Yıldız dalında Altın Ahududu kazandırdı.

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Ancak küçük ekranda iz bırakmadan önce 2000 yapımı Proof of Life'ta Russell Crowe ve Meg Ryan'la birlikte rol aldı ve bu talihsizliğini yendi.

Spot ışıklarının altından çekilse de özel hayatındaki çalkantılar bitmeyen Caruso geç sayılabilecek bir yaşta iki kez daha baba olmuştu ve emeklilik kararı sayesinde küçük oğlu ve kızı ile bol bol vakit geçirebildi

Ünlü oyuncunun kariyeri televizyon dizlerinde canlandırdığı polis rolleriyle dolu. NYPD Blue dizisindeki rolü Caruso’ya Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandırdı. Aynı rol için Emmy ödülüne de aday gösterildi.

Emekli olduğundan beri göz önünde olmasa da Caruso’nun özel hayatı epey hareketli geçti.

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ÖZEL HAYATINDA SULAR DURULMADI…

İlk evliliğini 1979 yılında Dallas ve Friday the 13th Part III filmlerindeki rolleriyle tanınan aktris Cheri Maugans ile yaptı ancak bu evlilik 1984 yılında sona erdi.

Aynı yıl bir başka aktris Rachel Ticotin ile evlendi ve şimdi 39 yaşında olan kızları Greta dünyaya geldi ancak evlilikleri üç yıl içinde sona erdi ve 1987'de boşandılar.

ÜÇ EVLİLİK, ÜÇ ÇOCUK VE ÇARPICI İDDİALAR

Caruso'nun en uzun evliliği 1996 yılında yapımcı Margaret Buckley ile yaptığı evlilikti ancak 2004 yılına gelindiğinde çift ayrılmış ve aktör en küçük iki çocuğu Marquez ve Paloma'nın annesi Liza Marquez ile çıkmaya başlamıştı.

Cruso oyunculuk kariyeri bittikten sonra farklı işler denese de genllikle şöhretli zamanlarından kalan servetiyle geçiniyor

Bu ilişki de Marquez'in “evlilik benzeri ilişkileri boyunca yaylım ateşine maruz kaldığını” iddia etmesi ve konunun mahkemeye taşınmasıyla sona erecekti.

Marquez ayrıca, Ekim 2007'de ikinci çocuklarını dünyaya getirdikten sonra Caruso'nun, avukatının “uzlaşma bir seçenek değildir” notuyla birlikte babalık davası açarak kendisini terk ettiğini açıkladı.