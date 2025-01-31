Dizisi yayından kaldırılan usta oyuncu yeni yaşına tek başına ve üzgün girdi: Ben çalışmak istiyorum

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Son aylarda belki de kariyeri boyunca hiç olmadığı kadar haberlere konu olan, adı manşetlerden düşmeyen bu isim yılların yıprattığı ama eskitemediği usta aktör Tom Selleck…

Yani beyaz perdede ve televizyon ekranlarında canlandırdığı polis rolleriyle hafızalara kazınan, 80’li yıllarda kazandığı ününü oyunculuğu kadar yakışıklılığı ve ezelden beri hiç kesmediği bıyıklarla kazanan Tom Selleck…

Hollywood efsanesi Tom Selleck'i böyle üzgün gözlerle uzaklara dalmış şekilde görenler gözlerine inanamadı... Üstelik usta aktör kendi doğum gününü tek başına arabayla sipariş veirlen bir fast food restoranında geçirdi

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YENİ YAŞINDA MUTSUZ VE TEK BAŞINA...

80 yaşını kutladığı bu özel günde arabasının içinde bir fast food restoranından kendine yemek alırken yapayalnız görüntülenen yıldız oyuncu bir yılı daha devirirken oldukça buruk bir halde.

Bunun sebebi de dile kolay tam 14 yıl boyunca ekranlara konuk olduğu Blue Bloods dizisinin bir anda yayından kaldırılması.

Doğum günlerine çok anlam yüklemediğini söylese de Tom Selleck bu yıl daha da bir buruktu çünkü 14 yıldır oynadığı dizi yayından kalkmış, yuva bildiği setlerden ayrı kalmıştı

Daha önce doğum günleri konusunda duygusal olmadığını söyleyen ve ömrünün dönüm noktalarından biri olan bu 80. doğum günü için de plan yapmadığını söyleyen Tom Selleck büyük gün için ne yapacağı sorulduğunda zaten “Hiçbir şey” yanıtını vermişti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Doğum günlerinin artık kendisi için pek bir anlam ifade etmediğini söyleyen efsane oyuncu “Saymamaya çalışıyorum. Doğum günlerini kutlamayı bir süre önce bıraktım. Çalışmaya devam etmek niyetindeyim” diyordu.

Selleck ilerleyen yaşına rağmen çalışmak istediğini, emekli olmak gibi bir niyeti olmadığını söylüyor... Ve ne yazık ki bunun altında bir yandan da yılların oyuncusunun maddi kaygıları var

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Usta aktör, televizyon ve sinemadaki son derece başarılı kariyerinin ardından CBS'te yayınlanan polisiye dizi Blue Bloods'ın geçen yıl sona ermesiyle birlikte şimdilik istemese de emekli olmuş oldu…

Tom Selleck'in dizide canlandırdığı karakter seyirciler tarafından da çok seviliyordu

Ancak sanıldığının aksine parasal kaygılar da yaşayan ve önemli bir gelir kaynağı da elinden gitmiş olan Tom Selleck bu zoraki emeklilikten hiç mutlu değil ve dizisini hiçbir açıklama olmadan, izlenme oranları da gayet yerindeyken yayından kaldıran kanala ateş püskürüyor.

Usta aktör bu haksızlığın intikamını bir kitap yazarak alacağını söylemişti, kitabını da piyasaya çıkardı

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"BİZE HAKSIZLIK YAPILDI"

Çaresizlik içinde tanıdığı yapımcılara ve oyuncu arkadaşlarına yeni projeler için danışan ve tabiri caizse yeniden bir oyunculuk işi bulmak için adeta yalvaran Tom Selleck henüz hiçbir teklif almadığını da itiraf etti.

Tom Selleck ekim ayında yayından kaldırılan Blue Bloods dizisinin ardından çok hayal kırıklığına uğradığını, dizinin etkileyici bir 14 sezona sahip olmasına rağmen hikâyede hâlâ daha çok şey olduğunu ve dizinin sonunun, olay örgüsünün temel unsurlarını kaçırdığını iddia ediyor.

Dizide Tom Selleck'e eşlik eden Donnie Wahlberg ve Bridget Moynahan gibi tanınmış oyuncular da duruma tepkilerini defalarca dile getirdi

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”2023-2024'ün En İyi 100 Şovunda (toplam izleyicide 100'de 9 numaraydık), üç futbol yayınını çıkarırsanız, 6 numarayız!” diyen Selleck sözlerine “Benim hayal kırıklığım dizinin her zaman hafife alınmasıydı çünkü ilk günden itibaren başarılı bir performans sergiledi” yorumuyla devam etti.

BU UĞURDA 14 YILI YOLLARDA GEÇTİ, ŞİMDİ "EVİM ELDEN GİDERSE" DİYE ÜZÜLÜYOR

Tom Selleck aslında karısıyla birlikte çiftliğine yerleşmiş ancak 14 yıl boyunca ilerleyen yaşına rağmen bu dizi uğruna sürekli şehirlerarası yol yapıp durmuştu.

Usta aktör içi hâlâ oyunculuk aşkıyla yanıp tutuşsa da aslında en çok yeni bir bulup çalışmazsa bu bin bir emekle satın aldığı ve yıllarca yaşadığı çiftliğin ve evinin elinden gitmesinden ve bu yaşta evsiz kalmaktan korkuyor.