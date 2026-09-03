Dizilerin tadını aldı, ilk aşkı sinemadan vazgeçti: Bir daha filmlerde oynamam

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Son birkaç yıldır alışılmadık şekilde sinemada değil televizyonda seyircilerin karşısına çıkan Hollywood’un yıldız ismi Michelle Pfeiffer, oyunculuk kariyerine televizyon dizleriyle devam etmeye karar verdi.

Hatta sinemayı bıraktığını ve artık filmlerde rol almayacağını bile açıkça belirtti.

Üç kez Oscar’a aday olan yıldız isim Margo's Got Money Troubles ve The Madison gibi TV dizilerinde oynamanın "çok daha eğlenceli" olduğunu söylüyor.

68 yaşındaki oyuncu, "Yemin ederim, bir daha asla filmde başrol oynamak istemiyorum. Sadece kalabalık kadrolu dizilerde oynamak istiyorum... Ekranı çok seviyorum." dedi.

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Michelle Pfeiffer son olarak, Margo's Got Money Troubles dizisinde Elle Fanning'in karakterinin annesi olan, eski bir Hooters garsonu rolüyle büyük beğeni topladı ve bu performansıyla Emmy adaylığı kazandı.

Bir dönem sinemanın en sevilen yüzlerinden olan Michelle Pfeiffer verdiği kararı anlatırken "Televizyondaki kadın performanslarından çok etkilendim ve dürüst olmak gerekirse, bu kadınlar televizyona gerçekten damgasını vuruyorlar" dedi.

Efsane oyuncu 28 yaşındaki Fanning ile çalışmayı çok sevdiğini de sözlerine ekledi: “O tam anlamıyla profesyonel. Karakterine gönülden bürünebiliyor, bu duygusal sahneyi oynayabiliyor, üç çekim yapabiliyor, sonra da sahneden çıkıp yapımcı olarak sorunları halledebiliyor. Çok gülüyoruz ve o çok, çok iyi kalpli ve neşeli."

Taylor Sheridan'ın The Madison dizisinde Pfeiffer, bir aile trajedisinin ardından New York'tan Montana'ya taşınan bir ailenin reisi olan güçlü bir kadın karakteri canlandırıyor.

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Yıldız oyuncu çok sevilen bu yeni dizisi ve canlandırdığı karakter için "Bu karakterlerin ne kadar karmaşık ve kusurlu olduğunu seviyorum ve bu bana Robin Williams'ın şu ünlü sözünü hatırlatıyor: 'Karşılaştığınız herkesin bilmediğiniz bir savaş verdiğini unutmayın ve nazik olun'" diyor.

Michelle Pfeiffer, bu kararıyla kazancından da bir şey kaybetmiş değil. Hatta daha iyi kazandığı bile söylenebilir…

Taylor Sheridan'ın genişleyen Yellowstone evrenindeki yeni dizisi The Madison’daki başrolü için Pfeiffer, Hollywood'un "en cömert televizyon anlaşmalarından" birine dahil oldu. Bu evrendeki ana karakterlerin bölüm başına 1 milyon dolar ile 1.5 milyon dolar arasında ödemeler aldığı biliniyor.

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Pfeiffer diğer dizisi Margo's Got Money Troubles’da da sadece başrol değil aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcısı olmuştu. Bu durum, ona sadece oyunculuk kaşesi değil, dizinin karından ve yapım bütçesinden de ek gelir sağlıyor.