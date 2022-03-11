Dizilerin en güçlü kadınları: Asya Yılmaz ve Ceylin Erguvan!

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ARAŞTIRMA platformu Pollective, 8 Mart Kadınlar Günü araştırmasının sonuçlarını yayınlandı. Online olarak gerçekleştirilen araştırmada; “Türkiye’de Genel Kadın Problemleri ve Güçlü Kadın Kavramı” konularına yer verildi. Araştırmada katılımcılardan güçlü olarak nitelendirdikleri bir kadın dizi/film karakterini paylaşmaları istendi. Yapımlar içerisinde güçlü kadın karakterleri barındıran ilk iki dizi Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” ve “Yargı” oldu. Onları sırasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”, “Kadın” ve “Yasak Elma” izledi.





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Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” sezon sonu ekrana veda edecek. Başrol oyuncusu Cansu Dere ’nin yeni sezon projesi belli oldu. Dere, dünyanın en büyük dijital platformu Disney Plus ile el sıkıştı.Araştırma sonucunda güçlü kadın dizi karakterlerinde birinci “Sadakatsiz”de Cansu Dere’nin canlandırdığı ‘ Asya Yılmaz ’, ikinci ise “Yargı”da Pınar Deniz ’in hayat verdiği ‘Ceylin Erguvan’ oldu. Onları “Kadın”da Özge Özpirinçci’nin ‘Bahar Çeşmeli’si, “Evlilik Hakkında Her Şey”de Gökçe Bahadır’ın rolü ‘Azra Günay (Cevher)’ ve “Yasak Elma”da Şevval Sam’ın canlandırdığı ‘Ender Çelebi’ izledi. Karakter seçimlerinin çeşitliliği ve dizi türü ne olursa olsun güçlü kadın karakterlerin akılda kaldığı ayrıca sevildiği gözlemlendi.



Pınar Deniz, “Yargı” dizisinde ‘Ceylin Erguvan’ adlı avukatı canlandırıyor.



66 şehirden 1070 kadın



Araştırma kapsamında, 16-50 yaş aralığında, 66 şehirden 1070 kadın katılımcı fikirlerini ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, “Türkiye’de güçlü kadın denildiğinde aklına gelen isimler kimler?” sorusunu da cevapladı. En çok oyu alan ilk 10 isim sırası ile Müge Anlı, Meral Akşener, Türkan Saylan, Ezgi Mola, Gülse Birsel, Güler Sabancı, Pucca (Pınar Yıldırım), Sezen Aksu, Gülşen ve Hazal Kaya oldu.