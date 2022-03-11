Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Dizilerin en güçlü kadınları: Asya Yılmaz ve Ceylin Erguvan!

#Cansu Dere#Pınar Deniz#Asya Yılmaz
Dizilerin en güçlü kadınları: Asya Yılmaz ve Ceylin Erguvan
Sinem Vural

Pollective adlı platformun dizi ve filmlerdeki güçlü kadınları belirlediği araştırmanın sonuçları belli oldu. Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ ve ‘Yargı’ dizisinin karakterleri kadınlara ilham verdi. Güçlü kadın dizi karakterlerinde birinci Cansu Dere’nin canlandırdığı ‘Asya Yılmaz’ olurken, ikinci Pınar Deniz’in hayat verdiği ‘Ceylin Erguvan’ seçildi.

Haberin Devamı

ARAŞTIRMA platformu Pollective, 8 Mart Kadınlar Günü araştırmasının sonuçlarını yayınlandı. Online olarak gerçekleştirilen araştırmada; “Türkiye’de Genel Kadın Problemleri ve Güçlü Kadın Kavramı” konularına yer verildi. Araştırmada katılımcılardan güçlü olarak nitelendirdikleri bir kadın dizi/film karakterini paylaşmaları istendi. Yapımlar içerisinde güçlü kadın karakterleri barındıran ilk iki dizi Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” ve “Yargı” oldu. Onları sırasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”, “Kadın” ve “Yasak Elma” izledi.

Dizilerin en güçlü kadınları: Asya Yılmaz ve Ceylin Erguvan

Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” sezon sonu ekrana veda edecek. Başrol oyuncusu Cansu Dere’nin yeni sezon projesi belli oldu. Dere, dünyanın en büyük dijital platformu Disney Plus ile el sıkıştı.

Araştırma sonucunda güçlü kadın dizi karakterlerinde birinci “Sadakatsiz”de Cansu Dere’nin canlandırdığı ‘Asya Yılmaz’, ikinci ise “Yargı”da Pınar Deniz’in hayat verdiği ‘Ceylin Erguvan’ oldu. Onları “Kadın”da Özge Özpirinçci’nin ‘Bahar Çeşmeli’si, “Evlilik Hakkında Her Şey”de Gökçe Bahadır’ın rolü ‘Azra Günay (Cevher)’ ve “Yasak Elma”da Şevval Sam’ın canlandırdığı ‘Ender Çelebi’ izledi. Karakter seçimlerinin çeşitliliği ve dizi türü ne olursa olsun güçlü kadın karakterlerin akılda kaldığı ayrıca sevildiği gözlemlendi.

Haberin Devamı

Dizilerin en güçlü kadınları: Asya Yılmaz ve Ceylin Erguvan

Pınar Deniz, “Yargı” dizisinde ‘Ceylin Erguvan’ adlı avukatı canlandırıyor.

66 şehirden 1070 kadın

Araştırma kapsamında, 16-50 yaş aralığında, 66 şehirden 1070 kadın katılımcı fikirlerini ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, “Türkiye’de güçlü kadın denildiğinde aklına gelen isimler kimler?” sorusunu da cevapladı. En çok oyu alan ilk 10 isim sırası ile Müge Anlı, Meral Akşener, Türkan Saylan, Ezgi Mola, Gülse Birsel, Güler Sabancı, Pucca (Pınar Yıldırım), Sezen Aksu, Gülşen ve Hazal Kaya oldu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cansu Dere#Pınar Deniz#Asya Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin