Diziler ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zaman?

Corona virüsü salgını hayatın her alanında olduğu gibi dizi çekimlerini de etkiledi. Dizi çekimlerine ara verilmesinin ardından, yeni bölümleri izleyemeyen diziseverler araştırmalarına hız verdi. Gözler şimdi dizi çekimlerinin yeniden başlaması ve ardından da yeni bölümlerin televizyon ekranlarında geleceği tarihte. İşte, diziseverlerin merakla araştırdığı 'Diziler ne zaman yayınlanacak?' sorusunun yanıtı...

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve etkisini günden güne güne etkisini hissettiren Corona virüsü Türk dizilerini de vurdu. Çekimlerine ara verilen dizilerin verilmesi sonrası diziseverlerin araştırmaları hız kazandı.

Çekimlerine ara verilen dizilerin yeniden ne zaman ekranlara geleceği henüz belli değil. Corona virüsü nedeniyle başlayan önlemlerin bitmesi ile birlikte dizi çekimlerinin de yeniden başlaması bekleniyor.

TRT 2 HAFTA ARA VERDİ

TRT kanallarındaki dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verildi

TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kanallarında yayınlanan dizilerin set çalışmalarına, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla 2 hafta süreyle ara verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, TRT'nin, Kovid-19'un Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlama ve bu süre içinde çalışma arkadaşları ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Bugüne kadar yapım firmaları aracılığıyla TRT'ye katkı sağlayan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

Alınan bu kararın TRT ile çalışan tüm yapımcılara bildirildiği belirtilen açıklamada, 2 haftanın bitiminde ülkedeki genel duruma göre ve Kurumca belirlenen koşulların da sağlanması şartıyla alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerin yayınlanmamış bölümlerinin ekranlarda yer almaya devam edeceği vurgulandı.