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Televizyon
Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Diziler ne zaman devam edecek? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman?

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Diziler ne zaman devam edecek? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman?
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Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü mart ayından bu yana, koronavirüs salgını hayatın pek çok alanını etkilemeye devam ediyor. Haftalardır dizilerin yeni bölüm çekimleri yapılmadığı için sevilen dizilerin yeni bölümleri de izleyiciyle buluşamıyor. Pek çok dizisever de yeni bölümlerin ne zaman yeniden ekranlara geleceğini sorguluyor. Peki, diziler ne zaman devam edecek? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeni ile ekranlardan uzak kalan dizilerin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Bir süredir çekimleri duran dizilerin yayın tarihi diziseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 'Diziler ne zaman devam edecek?' sorusunun yanıtı...

Çekimlerine ara verilen dizilerin yeniden ne zaman ekranlara geleceği henüz belli değil. Corona virüsü nedeniyle başlayan önlemlerin bitmesi ile birlikte dizi çekimlerinin de yeniden başlaması bekleniyor.

Corona virüsü nedeniyle setlerine ara verilen üç Fox TV dizisiyle ilgili yeni bir gelişme geldi. Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldığı öğrenilirken, Baraj'ın 24 Temmuz'da sete çıkacağı iddia edildi.

Diğer dizilerin başlayacağı tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

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