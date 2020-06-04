Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman?

Haftalardır dizilerin yeni bölüm çekimleri yapılmadığı için sevilen dizilerin yeni bölümleri de izleyiciyle buluşamıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ekranlardan uzak kalan dizilerin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. İşte, 'Diziler ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...

Ulusal TV kanallarında yayın yapan pek çok dizi sezon finali yaptı ve yeni sezona eylül ayı gibi başlayacak. Bazı dizilerin ise çekimleri başladı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ZALİM İSTANBUL'UN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Milliyet'te yer alan habere göre; Kanal D’de ekrana gelen ‘Zalim İstanbul’un çekimlerinde corona virüsle ilgili önlemler alınırken, Sağlık Bakanlığı'nın tüm kuralları uygulanıyor.

Mine Tugay, Deniz Uğur, Ozan Dolunay ve Simay Barlas’ın başrolünü paylaştığı ‘Zalim İstanbul’ dizisinin setinde alınan corona virüs tedbirleri, çalışanlar ve oyunculardan takdir topladı.

Kanal D’de ekrana gelen projede, sete özel olarak getirilen karavanlara hastane ekipmanları kuruldu. Ekibe ilk kez katılanlara ise bir düzine tahlil yapıldı.

Kan veren set çalışanları ve oyuncular, daha sonra akciğer filmi çektirdi. Her gün düzenli olarak ateşleri ölçülen personelin, maske takmadan çalışmaları yasaklandı.

Senaryonun revize edildiği yapımda, kalabalık ve yakın sahnelere yer verilmedi.

Çekimlerde kapalı ve klimalı ortam kullanılmazken, Sağlık Bakanlığı’nın tüm kuralları uygulanıyor.