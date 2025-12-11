Dizide karı kocayı oynadılar, en sonunda sessiz sedasız evlendiler… ‘Ona, gördükten dört dakika sonra aşık oldum’

Haberin Devamı

Hollywood’un kimileri ayrılmış kimileri de hâlâ birlikteliklerini sürdüren ünlü çiftlerinin aşk hikâyeleri çoğu zaman böyle başlıyor…

ONLARIN AŞK HİKÂYESİ DE BÖYLE BAŞLADI...

İşte yıllarca aynı dizide rol alan, kamera karşısında evli bir çifti canlandıran ünlü oyuncular Tim Daly ve Tea Leoni’nin aşk hikâyesi de böyle yazılmaya başlamıştı.

10 yıldan fazla süren birlikteliklerini temmuz ayında sessiz sedasız nikah masasına taşıyıp evlenen ünlü çift 6 sezon boyunca rol aldıkları Madam Secretary dizisinin setinde tanışmıştı.

69 yaşındaki ünlü oyuncu özel hayatı konusunda ketum olmasıyla tanınmasına rağmen kısa süre önce verdiği bir röportajda karısı Tea Leoni’yi ve evliliklerini anlattı.

SETTE BAŞLAYAN AŞK NİKAH MASASINA TAŞINDI

Tim Daly 2014 yılında başlayan Madam Secretary'nin setinde tanıştığı büyük aşkı Tea Leoni için "Aslında yaklaşık dokuz yıl önce Tea'ya evlenme teklifi ettim ve o da 'Evet, biraz bekleyelim' dedi. Sonra dokuz yıl sonra o bana teklif etti ve ben de 'Evet, zaten teklif etmiştim!' dedim. Neyse, işi hallettik” dedikten sonra gülümseyerek mutluluğunu "Tea ile evli olmaktan mutluyum” sözleriyle anlattı.

Daly ve Leoni, Eylül 2014'ten Aralık 2019'a kadar altı sezon boyunca yayınlanan politik dramada Henry ve Elizabeth McCord çiftini canlandırdı.

"İnsanlar her zaman harika bir kimyamız olduğunu söylediklerinde, 'Evet, tabii ki!' diyordum. Komikti çünkü ilk sezonumuzda sözde sessiz kalmaya, aşkımızı gizli tutmaya çalışıyorduk. Ama şoförler bizi sürekli birbirimizin evinden alıyordu ve birbirimize aşık gözlerle bakıyorduk."

Çift ilişkilerini bir yıl sakladıktan sonra sonunda Nisan 2015'te kırmızı halıya ilk kez birlikte çıkıp aşklarını ilan etmişti.

ONU SETTE GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLMUŞ

Tim Daly rol arkadaşına ne zaman aşık olduğunu ilk fark ettiğini sorulduğunda hiç tereddüt etmedi ve "Tanrım, onu sette görüp tanıştıktan yaklaşık dört dakika sonra," dedi.

Ünlü çift aslında on yıl arayla aynı liseye gitmişti. Daha önce de meslektaş oldukları için karşılaşmışlar ancak aynı dizide rol alana kadar yakınlaşmamışlardı. Usta aktör “Sonra aynı dizide oynamaya başladık ve o beni adeta çekim alanına aldı” dedi.

DÜĞÜN YAPMADILAR, EVLENDİKLERİNİ KİMSELER BİLMİYORDU...

Gösterişten uzak, sadece ailelerin katıldığı sade bir törenle evlenen, düğün yapmayan ve bu evliliği kimselere duyurmayan çiftin önceki evliliklerinden yetişkin çocukları var.

Tim Daly, bir başka ünlü oyuncu Amy Van Nostrand’la 28 yıllık evliliğinden 41 yaşında Sam adında bir oğlu ve 36 yaşında Emelyn adında bir kızı, Tea Leoni’nin de David Duchovny’yle evliliğinden 26 yaşında Madeline adında bir kızı ve 23 yaşında Kyd adında bir oğlu var.