Dizi setinde başlayan aşk 30 yıldır capcanlı: Ucuz gelinlikle evlendi ama mutlulukların en büyüğünü buldu

Haftanın son çalışma günü başlar ve pazar akşamına hatta bazen pazartesinin ilk saatlerine kadar sürer. Ama doğrusu böyle başlayan her evlilik de öyle mutlu ve mesut sürmez.

Diğer yandan evlilik törenlerini gözler önünde yapmayan başka bazı çiftler de var.

"Nazardan" korundukları için midir bilinmez, bir köşede sessiz sakin başlayan bu evlilikler de yıllar yılı sürer.

HER ŞEY DİZİ SETİNDE BAŞLADI... 30 YILDIR EVLİLER

İşte Kelly Ripa ile Mark Concuelos'un evliliği de bunlardan biri.

Rol aldıkları dizinin setinde başlayan evlilikleri tam 30 yıldır sürüyor. Bu süreçte de biri kız, ikisi erkek üç tane çocukları oldu zaten.

Kelly Ripa ile Mark Consuelos, geçtiğimiz hafta da kendileri için önemli bir günü kutlamak üzere bir araya gelip aile dayanışmasının çarpıcı bir örneğini sergilediler.

Bir süredir Live with Kelly and Mark adlı sohbet programını yapıyor ünlü çift. Önceki gün de programının 6 bininci bölümünü ve Kely Ripa'nın meslekteki 25'inci yılını kutladılar.





AŞKLARININ İLK MEYVESİ İKİSİNİ DE GÖLGEDE BIRAKTI

Elbette o kutlamanın yıldızı Kelly Ripa ve kocası Mark Consuelos idi.

Ama sonradan aralarına katılan biri vardı ki ikisinden de rol çaldı. O kişi de çiftin 28 yaşındaki oğlu Michael Consuelos'tu. Yani aşklarının ilk meyvesi.

Michael'ın her ne kadar gözlük kullanıyor olsa da babası Mark'ın gençlik yıllarına kopyası kadar benziyor oluşu bir an bile dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada bir hatırlatma yapalım.

Kelly Ripa ile Mark Consuelos'un oğulları Michael dışında Lola adında 24 yaşında bir kızı ile 23 yaşında Joaquin Antonio adında bir oğlu daha bulunuyor.

30 yıllık evli mutlu çiftin iki oğlu ve bir kızı var.





BU SET AŞKI UZUN ÖMÜRLÜ OLDU

Gösteri dünyasının en mutlu ve uzun süre yuvalarını ayakta tutan çiftlerinden biri olan Kelly Ripa ile Mark Consuelos'un tanışma ve evlenme öyküsü de gayet ilginç.

Kelly Ripa ile Mark Consuelos, gösteri dünyasının set aşkını gerçek hayata taşıyan çiftlerinden.

Yıllar önce birlikte rol aldıkları All My Children adlı dizinin setinde evli bir çifti canlandırdılar. Bir süre sonra da rol gereği değil gerçek hayatta karı- koca oldular.

Aslında ünlü çiftin evlilik töreni de ilginç. Kelly Ripa ile Mark Consuelos öyle Hollywood'da örneğine çok rastlanan bir şekilde gösterişli bir törenle evlenmediler.

Bunun yerine meraklı gözlerden kaçarak gizlice gidip ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma yemini ettiler.

Kelly Ripa, Mark Consuelos ile gözlerden uzak bir şekilde kaçarak evlendiği törende ucuzluktan aldığı sade, beyaz bir elbise giymişti. 20'nci evlilik yıl dönümünde de aynı elbiseyle poz veren Ripa, bu elbiseyi düğünün ardından plaj dahil birçok yerde giydiğini söyledi.





MUTLU GERÇEĞİ BİR SÜRE İŞ ARKADAŞLARINDAN BİLE SAKLADILAR

Bunun nedeni de daha sonra "Aşkımızın ortaya çıkmasından ve magazin malzemesi olmasından korktuk" diye açıkladılar.

Hatta evlendiklerini yıllarca birlikte çalıştıkları All My Children dizisindeki ekipten bile gizlediler.

Elbette sonuçta "mutlu gerçek" ortaya çıktı. Kelly Ripa ile Mark Consuelos, 1996 yılında gizlice başlayan evliliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyor.