Dizi bitti, Feyyaz Şerifoğlu imaj yeniledi

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Dizi süresi boyunca takım elbiseyle ekranlarda olan Şerifoğlu, “Canlandırdığım Sedat karakteri sürekli takım elbise giyiniyordu. Ben de üç sene boyunca bu karakteri canlandırdığım için ister istemez giyim tarzım ona benzemeye başlamıştı. Finalin ardından dolap yenileyerek tarzımda değişikliğe gittim” dedi.

Dizinin finalinin ardından bir arınma dönemine girdiğini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Yeni proje öncesi güzel bir tatil de düşünüyorum. Önce Ege’ye ineceğim sonrasında ise ufak bir yurtdışı planım var” diye konuştu.