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Dizi bitti, Feyyaz Şerifoğlu imaj yeniledi

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#Feyyaz Şerifoğlu#Camdaki Kız#Yeni İmaj
Dizi bitti, Feyyaz Şerifoğlu imaj yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:55

KANAL D’nin sevilen dizisi “Cam, daki Kız”ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu, finalin ardından imaj yeniledi.

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Dizi süresi boyunca takım elbiseyle ekranlarda olan Şerifoğlu, “Canlandırdığım Sedat karakteri sürekli takım elbise giyiniyordu. Ben de üç sene boyunca bu karakteri canlandırdığım için ister istemez giyim tarzım ona benzemeye başlamıştı. Finalin ardından dolap yenileyerek tarzımda değişikliğe gittim” dedi.

Dizinin finalinin ardından bir arınma dönemine girdiğini de sözlerine ekleyen oyuncu, “Yeni proje öncesi güzel bir tatil de düşünüyorum. Önce Ege’ye ineceğim sonrasında ise ufak bir yurtdışı planım var” diye konuştu. 

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#Feyyaz Şerifoğlu#Camdaki Kız#Yeni İmaj

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