Dizi bitip işsiz kalınca darmadağın olmuştu... Ünlü oyuncunun intikam dönüşü: Kim olduğumu hepiniz göreceksiniz!

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Bu durum, final yapması olay yaratan ünlü bir diziyle ilgili.

Başrol oyuncularının ileri sürdüğüne göre, dizi, çok izlenmesine rağmen yayın hayatına son verilmesi hepsini çok sarstı.

Hatta içlerinden biri final bölümünün çekimlerinde gözyaşlarını tutamadıklarını bile itiraf etti.

Ama bu durumdan en çok etkilenen de hayatının çok büyük bir bölümünde ekranın yıldızı olarak tanınan emektar oyuncuydu.

Her fırsatta dizinin bitmesinin kendisini nasıl da üzdüğünü ve hayal kırıklığına uğrattığını anlatıp durdu bu oyuncu. Hatta bir anda işsiz kalınca o kadar yıkıldı ki yeni yaşına bile üzgün girdi.

İşte şimdi başrol oynadığı dizinin bitmesiyle hayal kırıklığı yaşayan o oyuncu yakın çevresinin ifadesine göre kolay unutulmayacak bir "intikam dönüşü" yapmaya hazırlanıyor.

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ÜZÜNTÜLER ARKA ARKAYA GELDİ

Meraklıları çoktan anladı..

Böyle uzun uzun anlattığımız bu dizi Blue Bloods. Her fırsatta işini kaybetmekten ne kadar büyük bir üzüntü duyduğunu anlatan ünlü oyuncu da Tom Selleck.

80 yaşına gelmesine rağmen emekli olmak istemediğini neredeyse "haykıran" Selleck, işsiz kaldığı için gerçekten çok büyük bir üzüntüye kapıldı.

Onu üzen tek neden Blue Bloods'ın bitmesi değildi ayrıca.

Dizinin, New York yerine Boston'da çekilen yeni devam yapımında unutulması da kalbini kırdı.

Üstelik Blue Bloods'ta 14 yıl birlikte kamera karşısına geçtiği Donnie Wahlberg'in yeni dizide oynamasına rağmen kendisini önermemesine de hem üzüldü hem kızdı.

Uzun sözün kısası Selleck için üzüntüler arka arkaya geldi.





İNTİKAM DÖNÜŞÜ... BİR DEĞİL İKİ YAPIM

Ama şimdi Tom Selleck cephesinden gelen başka bir haber var.

Buna göre yılların oyuncusu kelimenin tam anlamıyla bir "intikam dönüşü"ne hazır.

Gençik yıllarında rol aldığı ve ülkemizde de belli bir yaşın üzerindeki kuşağın çok iyi hatırlayacağı Magmun P.I dizisiyle ünlenen Selleck şimdi iki yapımda birden kamera karşısına geçmek içi n kolları sıvadı.

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Tom Selleck, şu sıralarda geçmişte de rol aldığı Jesse Stone serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Ama bu kadar değil.

Aynı zamanda, son dönemde çok konuşulan Yellowstone dizisi için de görüşmeler sürüyor.





KENDİSİNİ DIŞLAYANLARA ALAYCI BAKIŞLAR YÖNELTİYOR ARTIK

Tom Selleck'e yakın kaynaklara göre ünlü oyuncu, kendisini Blue Bloods serisinden çıkaran herkese alaycı bir bakışla yaklaşıyor şimdi.

Onların anlattığına bakılırsa Selleck, hala TV tarihinin en büyük yıldızlarından biri olduğuna inanıyor. Daha da ötesinde "Herkese kim olduğumu göstereceğim" yaklaşımı içinde.

Bu da Blue Bloods bittikten sonra depresyona giren Selleck'in yeniden hayata döndüğünün bir göstergesi bu kaynaklara göre.

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14 yıldır devam eden Blue Bloods dizisi için final kararı verilmesi Selleck'i hem çok üzmüş hem de çok kızdırmıştı.

Kanal, aslında dizinin çok izlenmesine rağmen çok yüksek bütçe gerektirdiği için diziyi bitirme kararı vermişti.

Selleck'i kızdıran ve kalbini çok kıran bir başka ayrıntı da kanalın Blue Bloods'ın devamı niteliğindeki Boston Blues'u çekmeye karar vermesi ancak kendisini dışlamasıydı.

Görünüşe göre bir süredir işsiz kaldığı için hayattan çok keyif alamayan Selleck, bu iki yeni proje sayesinde yeniden eski günlerine dönmeye hazır.





İddialara göre Tom Selleck'i en çok üzen konulardan biri de Blue Bloods'ta 14 yıl oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg'in ihanetiydi... Wahlber, devam dizisi Boston Blues'da başrol üstleniyor. Ama söylenenlere göre Selleck'e kadro için önermedi bile.

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Selleck, 29 Ocak'taki 80'inci doğum gününü bile işsiz kaldığı için buruk bir şekilde kutlamıştı.