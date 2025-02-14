Dizi aşkı gerçek oldu! Bir anda yüzüklerini gösterdiler… Sürpriz nişan

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1980’lerin en sevilen film serilerinden olan Karate Kid’in bir nevi devamı olan, filmlerde oynayan iki unutulmaz yıldız Ralph Macchio ve William Zabka’nın da yer aldığı Cobra Kai dizisi milyonları ekran başına toplamıştı.

Unutulmaz film Karate Kid'in devamı olan dizide usta oyuncular Ralph Macchio ve William Zabka da eski rollerini yeniden canlandırdı

Eski ustalarla birlikte birçok yeni yıldız adayını da kadrosunda toplayan dizi 2020’de yayınlanmaya başladı ve çok sevildi. Şu sıralar final sezonu başlayan dizinin genç yıldızları da kırmızı halıda buluştu.

Bu güzel gecenin en büyük sürprizini ise dizide bir süre aşıkları canlandıran oyuncular Tanner Buchanan ve Mary Mouser yaptı.

Dizinin iki genç yıldızı da herkese sürpriz yapıp nişanlandıklarını duyurdu

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Kırmızı halıda gazetecilere poz verirken birden ellerini kaldırıp nişan yüzüklerini gösteren oyuncular gizli ilişkilerini ilk kez duyururken bir yandan da evliliğe ilk adımı attıklarını müjdeledi.

Ertesi gün, 29 yaşındaki Tanner ve 28 yaşındaki Mary, Instagram'da yaptıkları ortak bir paylaşımda “Sonunda nişanlandığımızı paylaştığımız için çok mutluyuz. Bu hayatımızda çok özel bir an. Dizimiz bitiyor ama hayatımızın bir başka güzel dönemi başlıyor” dediler.

Bugüne kadar ilişkilerini gizli tutan çift aşklarının ne zaman başladığını ya da ne zaman nişanlandıklarını açıklamadıkları gibi düğünün ne zaman olacağına dair bir ipucu da vermediler.

Rolleri gereği aşk yaşayan iki oyuncu sette başlayan yakınlaşmalarını gerçek hayata da taşıdı ancak ilişkilerinin ne zaman başladığını açıklamadılar

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Tanner Buchanan 2021’de bir başka genç dizi yıldızı Lizze Broadway’le Mary Mouser da yine kendisi gibi oyuncu olan Brett Pierce’la aşk yaşamıştı.