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Dizi aşkı gerçek oldu! Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlendi...

Güncelleme Tarihi:

#Beril Pozam#Ersin Arıcı#Yalı Çapkını
Dizi aşkı gerçek oldu Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlendi...
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 09:52

Ünlü oyuncular Beril Pozam ve Ersin Arıcı dün akşam Kadıköy’deki Dalyan Club’da evlendiler.

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Nikâh sonrası basın mensupların sorularını yanıtlayan yeni evli çift, “Geldikleri için herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Beril Pozam nasıl evlilik teklifi aldığını anlattı: “Evlilik teklifi harika bir ortamda, baş başayken yıldızların altında bizim sevdiğim sadelikte ve hoşlukta geldi. Çok güzel bir anda bir yıldız kaydı ve harika bir teklif aldım. Bizim şansımız ve kısmetimiz birbirimizi bulmamız oldu. Çok büyütmek istemedik. Sessiz ve güzel bir şekilde yapmak istedik. Düğün çok ama çok stresli bir işmiş.”

Dizi aşkı gerçek oldu Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlendi...

 

 

 

 

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#Beril Pozam#Ersin Arıcı#Yalı Çapkını

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