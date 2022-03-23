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Disney Channel kapanıyor mu, neden kapanıyor?

#Disney Channel#Disney Channel Kapanıyor Mu#Disney Kapanacak Mı
Disney Channel kapanıyor mu, neden kapanıyor

Disney Channel kapanıyor mu sorusu, kanalı yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kanal tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama çerçevesinde Disney Channel'ın kapanacağı ifade edildi. İşte, Disney Channel kapanıyor mu, neden kapanıyor sorusuna cevap arayan vatandaşlar için bazı detaylar

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Disney Channel kapanıyor mu sorusu açıklığa kavuşturuldu. Disney Channel Türkiye, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yakında yayına veda edeceğini duyurdu. Açıklamada, kanalın içeriklerinin tüm bölümleriyle Disney+'ta olacağı ifade edildi.

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"

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#Disney Channel#Disney Channel Kapanıyor Mu#Disney Kapanacak Mı

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