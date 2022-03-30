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Disney Channel kapanıyor mu, ne zaman kapanacak? Disney Channel neden kapanıyor? Kanaldan resmi açıklama

#Disney Channel#Disney Channel Ne Zaman Kapanıyor#Disney Channel Ne Zaman Kapanacak
Disney Channel kapanıyor mu, ne zaman kapanacak Disney Channel neden kapanıyor Kanaldan resmi açıklama

Disney Channel kapanıyor mu, ne zaman kapanacak sorusu, kanalı yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kanal tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama çerçevesinde Disney Channel'ın kapanacağı ifade edildi. İşte, Disney Channel kapanıyor mu, neden kapanıyor sorusuna cevap arayan vatandaşlar için bazı detaylar

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Disney Channel kapanıyor mu sorusu açıklığa kavuşturuldu. Disney Channel Türkiye, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yakında yayına veda edeceğini duyurdu. Açıklamada, kanalın içeriklerinin tüm bölümleriyle Disney+'ta olacağı ifade edildi.

Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"

DİSNEY CHANNEL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Disney Channel 31 Mart 2022 Perşembe günü 23:59'da yayını durdurulacak. 2 Nisan Cumartesi günü 23:59 'da ise tamamen kanal sıralamasından kaldırılacak..

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