Diskalifiye şoku: Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim diskalifiye oldu? Fatma Albayrak mı Şenay Toğul mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı uzun bir süre sonra diskalifiye haberiyle gündeme geldi. Hafta başında yayınlanan fragmanda kayınvalidelerden biri için diskalifiye kararı verildiği görülüyor. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan fragmanda, ‘Yeni haftada bir kayınvalidemiz diskalifiye ediliyor!’ denildi. Zuhal Topal, ‘Sizi dışarı alabilir miyim, yarışmadan diskalifiye edildiniz. Dışarı çıkar mısınız!’ diyor. Tartışmaların arttığı yeni bölüm tanıtımında Topal, ‘ Buyrun çıkar mısınız diskalifiye edildiniz, çünkü haddinizi aştınız’ yanıtını veriyor.

1 NİSAN ŞAKASI MI?

Görüntülerin yayınlanması ardından birçok kişi 1 Nisan'ı hatırlatarak görüntülerin şaka olabileceğini belirtti. 1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir. Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

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