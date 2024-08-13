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Diriliş (The Revenant) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Diriliş hikayesi ve oyuncu kadrosu!

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#Diriliş (The Revenant)#Diriliş (The Revenant) Konusu Ve Oyuncuları#Leonardo Dicaprio'
Diriliş (The Revenant) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Diriliş hikayesi ve oyuncu kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 17:00

Diriliş, orijinal adıyla 'The Revenant' bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı yapım, Hugh Glass'ın (1780–1833) hayatından esinlenildi. 88. Akademi Ödülleri'nde 12 adaylıkla en fazla adaylık elde eden film olan Diriliş, bu adaylıklardan En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Alejandro G. Iñárritu oturuyor. Peki Diriliş (The Revenant) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Diriliş filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2016 yılında gösterime giren biyografik ve gerilim türündeki yapım Oscar'ın yanı sıra 73. Altın Küre Ödülleri'nde kazandığı Drama Dalında En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle de en fazla ödül kazanan film oldu. Ayrıca 69. BAFTA Ödülleri'nde kazandığı 5 ödülle yine en fazla ödül kazanan film oldu. Senaryo Michael Punke'nin 2002'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanarak Iñárritu ve Mark L. Smith tarafından yazıldı. İşte Diriliş 'The Revenant' konusu ve oyuncuları...

DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass, hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır.

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DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Leonardo DiCaprio
Tom Hardy
Will Poulter
Domhnall Gleeson,
Lukas Haas,
Kristoffer Joner,
Brad Carter

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#Diriliş (The Revenant)#Diriliş (The Revenant) Konusu Ve Oyuncuları#Leonardo Dicaprio'

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