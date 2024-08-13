Diriliş (The Revenant) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Diriliş hikayesi ve oyuncu kadrosu!

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Diriliş filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2016 yılında gösterime giren biyografik ve gerilim türündeki yapım Oscar'ın yanı sıra 73. Altın Küre Ödülleri'nde kazandığı Drama Dalında En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle de en fazla ödül kazanan film oldu. Ayrıca 69. BAFTA Ödülleri'nde kazandığı 5 ödülle yine en fazla ödül kazanan film oldu. Senaryo Michael Punke'nin 2002'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanarak Iñárritu ve Mark L. Smith tarafından yazıldı. İşte Diriliş 'The Revenant' konusu ve oyuncuları...

DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass, hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır.

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DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Leonardo DiCaprio

Tom Hardy

Will Poulter

Domhnall Gleeson,

Lukas Haas,

Kristoffer Joner,

Brad Carter