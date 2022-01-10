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Diriliş filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Diriliş filmi oyuncu kadrosu

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Diriliş filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir Diriliş filmi oyuncu kadrosu

Diriliş filmi televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Diriliş filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Orijinal adı The Revenant olan filmde daha çok intikam alma ve drama konuları ağırlıklı olarak işleniyor. Peki, Diriliş filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

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Diriliş filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Diriliş filminin oyuncuları arasında yer alan Leonardo DiCaprio, Hugh Glass karakterina hayat veriyor.

DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU

Hugh Glass adındaki bir karakterin hayatını konu alan The Revenant filminde, 1820’li yıllar ele alınmış. Amerika’da kürk avcılığı yapmakta olan Hugh Glass’ın başına bir talihsiz olay geliyor. Bir boz ayının saldırısına uğrayan Glass, ölümcül ve büyük yara alıyor. The Revenant filminin konusu da tam burada başlıyor. Aldığı büyük yaralar sonrasında ekibinin onu ölüme terk etmesi ile tek başına kalan Hugh Glass, buradan sağ çıkabilmek için büyük mücadeleler veriyor. Ekibinin ölüme terk etmesi ile birlikte kin ve nefret duygularını bir arada yaşayan Glass, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan kendini toparlamak adına daha da hırslanıyor.

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Film içinde Glass’ın Amerikalı ve bölgedeki diğer yerliler ile olan yakınlığına dikkat çekiliyor. İki tarafı da idare etmeye çalışan Glass sayesinde Amerika’daki yerliler ve diğer kişilerin sosyal hayatta birbirlerine olan düşmanlıkları da sergilenmiş. Ancak Hugh Glass’ın iki tarafla iyi anlaşması, hayatta kalma mücadelesinde daha olumsuz durumlar yaşamasına da yol açıyor.

DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Paul Anderson, Kristoffer Joner, Brendan Fletcher ve Lukas Haas gibi oyuncular bulunuyor.

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