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Televizyon
Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:32,Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul Pakistan’da devlet kanalında

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Diriliş Ertuğrul Pakistan’da devlet kanalında
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“DİRİLİŞ: Ertuğrul”, Pakistan’da seyirciyle buluştu.

Dizi, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın isteği üzerine devlet televizyonu PTV’de ekrana gelmeye başladı. BBC Türkçe’nin haberine göre, ülkenin ünlü oyuncuları Osman Halit But, Bilal Eşref ve Mehviş Hayat diziye övgüler yağdırdı. Başbakan İmran Han, Hollywood ve Bollywood gibi “yabancı kültürleri” yayan yapımlar yerine “İslami değerlere sahip” Türk yapımlarının yayınlanmasını tercih ettiğini söylüyor. Han’a göre ABD ve Hint yapımları ülkenin aile yapısına zarar veriyor.

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