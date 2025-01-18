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Direniş Karatay filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Direniş Karatay neyi anlatıyor, nerede çekildi?

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Direniş Karatay filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Direniş Karatay neyi anlatıyor, nerede çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 15:28

Selahattin Sancaklı'nın yönettiği, 2018 yapımı macera, aksiyon ve tarihî filmi Direniş Karatay televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Emir Celaleddin Karatay’ın hayatını konu alan Direniş Karatay filmi, beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un Emir Celaleddin Karatay’ı canlandırdığı Direniş Karatay’da son dönemlerin popüler isimleri de var. Peki, Direniş Karatay filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Direniş Karatay oyuncuları ve konusu...

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Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran son Selçuklu kahramanı Emir Celaleddin Karatay’ın verdiği bağımsızlık mücadelesini konu alan "Direniş Karatay" filmi Kanal D'de! Peki, 9 Mart 2018’de vizyona giren Direniş Karatay’ın oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte Direniş Karatay hakkında merak edilenler

Bir kahramanın hiç bilinmeyen hikayesini TV izleyicileriyle buluşturacak olan, Direniş Karatay’da Mehmet Aslantuğ, Emir Celaleddin Karatay rolünde. Gözünü hırs bürümüş Noyan’ı ise Yurdaer Okur canlandırırken; bir diğer usta isim Fikret Kuşkan, Ahi Evran karakterine hayat veriyor. Ayrıca kadroda; Burcu Özberk, Alperen Duymaz, Nefise Karatay, Cahit Kayaoğlu, Furkan Palalı gibi pek çok isim yer alıyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Direniş Karatay’ın tamamı Konya’da ve Selçuklu dönemine ait Hollywood standartlarında tasarlanmış Türkiye’nin en büyük platolarından birinde gerçekleşti. Kösedağ Savaşının beyazperdeye yansıması olarak gerçekleşen ve Türk Sinema tarihi açısından en görkemli savaş sahnelerinden biri olarak çekilen savaş sahnelerinde 1000'e yakın özel tasarım ok, yay, kılıç, mızrak ve kalkan kullanıldı.

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KONUSU

Alaeddin Keykubat'ın zehirlenmesinin ardından tahta geçen Gıyaseddin Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarını koruyacak yetenekte bir hükümdar olmadığından, Moğol Ordusu'nun iştahını kabartır. Devlet, yıkılma tehlikesi altına girer. Ancak Emir Celaleddin Karatay'ın kadın, erkek, genç ve yaşlısıyla topyekün örgütlediği halk, tüm gücüyle Moğollara direniş için hazırlık yapmaktadır.

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Mehmet Aslantuğ (Emir Celaleddin Karatay)
Fikret Kuşkan (Ahi Evren)
Yurdaer Okur (Baycu Noyan)
Alperen Duymaz (Kutay)
Burcu Özberk (Türkan)
Ertuğrul Şakar (Vezir Adil)
Nik Xhelilaj (Börke)
Volkan Keskin (Olcayto)
Cahit Kayaoğlu (Alaeddin Keykubad)
Furkan Palalı (Mevlana)
Ece Yaşar (Maral)
Nefise Karatay (Fatma Bacı)
Ali Buhara Mete (Gıyaseddin Keyhüsrev)
Yusuf Aytekin (Sungur)
Kutay Köktürk (Küpeli Hoca)
Tuğrul Tülek (Şemseddin İsfahani)
Latif Koru (Nizameddin Suhrab)
Yılmaz Meydaneri (Banet)

 

 

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