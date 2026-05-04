Diogo Morgado: Türklerle çalışmak çok etkileyici

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 08:23

Başrollerini Cansu Dere, Diogo Morgado ve İsmail Demirci’nin paylaştığı “Portekiz Aşkı”, 8 Mayıs’ta Türkiye’de, 14 Mayıs’ta Avrupa ve Portekiz’de vizyona girecek.

Portekizli oyuncu Diogo Morgado projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını dile getirdi.

Cansu Dere’nin canlandırdığı Yasemin’le Portekiz’de yolları kesişen José’nin öyküsünün anlatıldığı filmde José karakterine hayat veren Morgado, senaryoyu okuduğunda iki kültürün duygusal ve doğal bir şekilde bir araya getirme fikrine hayran kaldığını açıkladı.

Türk oyuncularla çalışmanın kendisine ayrı bir deneyim kattığını belirten Morgado sözlerine şöyle devam etti:

“Türk ekibin işlerine yaklaşımlarında güçlü bir adanmışlık ve duygusal derinlik var. Bu da işbirliğini çok tatmin edici hale getiriyor.”

Oyuncu, ilk fırsatta İstanbul’u ziyaret etmek istediğini de açıkladı. Portekiz’de Türk dizilerine duyulan ilgiye değinen Morgado “Türk dizilerinin Portekiz’de çok popüler olduğunu ve izleyicilerle güçlü bir bağ kurduğunu biliyorum. Ancak henüz izleme fırsatım olmadı. Özellikle güçlü hikâye anlatımı ve duygusal derinlikleriyle ilgili ünleri göz önüne alındığında, bu kesinlikle merak ettiğim bir şey” dedi.

