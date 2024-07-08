Dinozor Avı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dinozor Avı film oyuncuları

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Filmin yönetmenliğini HANK BRAXTAN üstlenmektedir. Parker, tüfekler, oklar ve el bombaları kullanarak genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları spor için katletmek üzere uzak bir vahşi doğa parkındaki erkek ödül avcılarından oluşan bir ekibe katılır. Rehberleri yırtıcı kuşlar tarafından öldürüldükten sonra, ekip parktan kaçmaya çalışır. Ancak onlar çoktan birer av haline gelmiştir.
DİNOZOR AVI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları sırf zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır. Parker, bu gruba katılır. Rehberleri yırtıcı kuşlar tarafından öldürüldükten sonra Parker grubun liderliğini ele alır. Parktan kaçıp kurtulmaya çalışan avcılar, dinozorlar için birer av haline gelirler.
DİNOZOR AVI OYUNCULARI KİMLER?
Courtney Loggins
Ruben Pla
Tarkan Dospil
Joston Theney
Dan Sinclair
Benjamin Watt
Antuone Torbert
Butch McCain
Heath C. Heine
Spencer C. Warthen
J. Michael Weiss