Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekarı kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster'in ekranlara gelen son bölümünde Cem Yılmaz'ın özel doktoru Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'na sorulan soru gündem oldu. Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu telefon jokeri olarak Cem Yılmaz'ı aradı. Yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip sorunun yanıtını ekran başındakiler tarafından da merak konusu oldu. O soru şu şekilde; Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekarı kimdir? İşte, o sorunun cevabı.
ATV'de yayınlanan ve yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Eylül'de yayınlanan son bölümünde Cem Yılmaz'ın doktoru olduğu öğrenilen Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu joker hakkında ünlü ismi aradı. Sorulan sorunun yanıtı ise izleyenlerin gündemine geldi. O soru şu şekilde; Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekarı kimdir?
SORU:
Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekarı kimdir?
Doğru yanıt C şıkkı Mozart.
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