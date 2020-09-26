ATV'de yayınlanan ve yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Eylül'de yayınlanan son bölümünde Cem Yılmaz'ın doktoru olduğu öğrenilen Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu joker hakkında ünlü ismi aradı. Sorulan sorunun yanıtı ise izleyenlerin gündemine geldi. O soru şu şekilde; Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekarı kimdir?

SORU:

Dinlediğiniz "Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat" adlı eserin bestekarı kimdir?

Doğru yanıt C şıkkı Mozart.