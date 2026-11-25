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Hayallerini gerçekleştirmek için ülkesinden kalkıp yıldızlar şehri Los Angeles’a gelen, rol aldığı dizi milyonlara ulaşıp ekranların en sevilen yapımlarından biri olunca dünya çapında şöhret olan Latin güzelin artık bir heykeli bile var!

Hollywood’un Kolombiyalı yıldızı Sofia Vergara’nın dillere destan olan güzelliği artık ölümsüzleşti: 54 yaşındaki yıldız, memleketi Kolombiya’da kıvrımlı hatlarını yansıtan bir heykelle onurlandırıldı.

Modern Family dizisiyle tanınan ve kısa süre önce Imagine Dragons grubunun solisti Dan Reynolds ile aşk yaşadığına dair söylentilerle gündeme gelen 54 yaşındaki yıldız, Barranquilla şehrinde düzenlenen özel törene katıldı.

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Vergara, Gran Malecon sahil şeridinde gerçekleştirilen törende, şehrin en prestijli unvanlarından biri olan "Seçkin Barranquillalı" (Illustrious Barranquillera) nişanıyla onurlandırıldı.

Tören için straplez, mavi, korseli ve şeffaf dantel detaylı, yere kadar uzanan bir elbise tercih eden Vergara, şıklığıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu uzun saçlarını ortadan ayırmış, omuzlarından aşağıya doğru hafif dalgalar halinde dökülmesine izin vermişti.

Etkinlik sırasında sahneye çıkan Vergara, Barranquilla Belediye Başkanı Alejandro Char ve şehrin "First Lady"si Latia Nule tarafından karşılandı. Ayrıca törene katılan heykelin yaratıcısı Yino Marquez ile de bir araya gelme fırsatı buldu.

Yıldız, kendisine "Seçkin Barranquillalı" unvanını resmen tescil eden belge takdim edildiğinde kocaman gülümsedi. Latia Nule, Vergara’ya geleneksel bir türban (Turban of Tradition) hediye etti; oyuncu da büyük bir heyecanla bu türbanı başına taktı.

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7,3 metre yüksekliğinde ve altı ton ağırlığındaki bronz heykel, Gran Malecon sahil şeridinde sergileniyor. Vergara’nın tören sırasında giydiği mavi elbise de heykeldeki figürün üzerinde bulunan elbiseyle benzerlik taşıyor.

Heykelin açılışı aslında geçen yıl yapılmıştı ancak Vergara o dönemde katılım sağlayamamıştı. Ünlü yıldız nihayet dünkü etkinlikte heykeli nihayet bizzat görme şansı yakaladı.

Tören sırasında hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli anlar yaşayan Sofia Vergara eğlence sektörüne modellik yaparak adım attı. Adını duyurmak için çok çabaladıktan sonra, meslektaşlarına kıyasla epey geç bir yaşta, 2009 yılında çok sevilen komedi dizisi Modern Family’de Gloria Delgado-Pritchett karakterini canlandırmak üzere seçildi.

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Ünlü oyuncu, bu dizideki performansıyla "Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında dört kez Emmy adaylığı kazandı.

O tarihten bu yana The Smurfs (2011), Hot Pursuit (2015), Despicable Me 4 (2024) ve Griselda (2024) gibi pek çok farklı projede rol aldı. Vergara ayrıca 2020 yılından beri America's Got Talent yarışmasında jüri üyeliği yapıyor.