Dillere destan düğünden iki yıl sonra doğmuştu: Zehra Meryem'im büyüyor!

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Her şeyden önce eğer ülkesinde çok beklenmedik bir gelişme olmazsa hayatında yokluk nedir bilmeden büyüyecek. Hem de zenginliğin en üst mertebesinde. Çünkü bu bebeğin dedesi, dünyanın en zengin insanlarından biri.

Güzel annesi deseniz bir prenses, babası da gerçek bir prens. Minik bebek de bazı kurallara uyması gerekse de hep ailesinden gelen bu ayrıcalıklarla büyüyecek.

Tabii bu kadar ünlü bir aileye mensup olduğu için de dünyanın gözleri önünde yaş alacak... Daha şimdiden sadece ülkesinde değil dünyanın dört bir yanında meraklı takipçileri bile var.

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KARUN KADAR ZENGİN BİR DEDENİN TORUNU

Bu küçük ve sevimli bebeğin kim olduğuna gelirsek...

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu Prens Abdul Mateen ile gelini Prenses Anisha Rosnah'nın ilk çocuğu Zehra Meryem.

Meraklıların çok iyi hatırlayacağa gibi bir dönem dünyanın en gözde bekarlarından biri olarak tanınan Abdul Mateen ile daha biberonla süt içtikleri dönemden beri tanıdığı Anisha, 2024 yılında 10 gün süren dillere destan bir törenle evlendi.

Minik Prenses Zehra Meryem, babası Abdul Mateen'in de yer aldığı polo maçını annesi Anisha Rosnah'ın kucağında izledi. Herkes onu izlerken o da merakla çevresinde olup bitene baktı.

Gözden Kaçmasın Çocukluk yıllarında tanışmışlardı... Masal gibi bir düğünle evlendiler Haberi görüntüle





SADECE AİLESİ DEĞİL BİR ÜLKE SEVİNCE BOĞULDU

Bu törenden iki yıl sonra da ilk bebekleri Zehra'yı ya da tam adıyla Zahra Meryem, bu yılın 8 Şubat günü dünyaya gözlerini açtı. Elbette onun doğumu ailesini ve Brunei'yi sevince boğdu.

Dünyaya geldikten kısa bir süre sonra kamera karşısına bile çıkan Zehra Meryem, beş aylık oldu bile.

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Küçük kız epey zamandır da babasının sosyal medya hesabında boy gösteriyor. Sık sık da anne ve babasıyla birlikte bazı etkinliklere katılıyor.

ANNESİNİN KUCAĞINDA BABASINI İZLEMEYE GİTTİ

Küçük Zehra Meryem geçtiğimiz hafta da annesi Anisha'nın kucağında babası Abdul Mateen'in de mücadele ettiği polo maçını izledi.

Henüz tam olarak neler olup bittiğini anlamasa da minik bebek annesinin kucağında etrafını izledi.

Elbette o sırada kendisi de hem basının hem de diğer katılımcıların ilgi odağı oldu.





DİLLERE DESTAN BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

2024 yılında 10 gün süren bir düğünle evlendi Abdul Mateen ile Anisha Rosnah. 2025'in ekim ayında bir bebek beklediklerini duyurdu çift.

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Zehra da bu yıl şubat ayında dünyaya gözlerini açtı.

Doğumdan birkaç gün sonra minik bebeğin ilk görüntüleri Brunei devlet televizyonunda ekrana geldi. O sırada adının da Zehra Meryem olduğu açıklandı. Bu arada Meryem'in, Abdul Mateen'in annesinin adı olduğunu da hatırlatalım.

Hamilelik haberini Abdul Mateen ve Anisha, bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Bu yıl şubat ayında da minik Zehra Meryem dünyaya geldi.





Küçük kız daha hastaneden çıkmadan önce çekilen görüntüleri Brunei'nin ulusal TV kanalında yayınlandı.





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Doğumdan kısa bir süre sonra bebeğin adı açıklandı ve ilk görüntüleri yayınlandı. Ardından da babası sosyal medya sayfasında ilk aile pozunu paylaştı.





DEDESİNİN ŞİMDİLİK EN KÜÇÜK TORUNU: Minik Zehra, son olarak yine babası Abdul Mateen'in sosyal medya sayfasında boy gösterdi. Dedesinin doğum günü şerefine paylaşılan o pozda Zehra Meryem, dünyanın en zengin insanlarından biri olan dedesi Hassanal Bolkiah'ın kucağında görülüyor.