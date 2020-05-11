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Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Dilek Yazgan olayında son gelişmeler... Esra Erol'daki Dilek Yazgan olayı nedir?

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Dilek Yazgan olayında son gelişmeler... Esra Erol'daki Dilek Yazgan olayı nedir?
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Esra Erol'a konu olan Dilek Yazgan ile ilgili son gelişmeler program takipçileri tarafından merak ediliyor. Gönül ilişkisi yaşadığı tavukçuya kaçan Dilek Yazgan'ı bulmak isteyen ailesi ve eşi Esra Erol'a katılmıştı. Peki, Esra Erol'daki Dilek Yazgan olayı nedir? İşte Dilek Yazgan olayında son gelişmeler...

Bir haftadır haber alınamayan Dilek Yazgan Esra Erol programında ortaya çıkmıştı. 3 çocuğunu evde bırakıp giden Dilek Yazgan'ın sevgilisiyle kaçtığı öğrenildi. 

Esra Erol canlı yayınında, eşini ve üç çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan Dilek Yazgan, ailesiyle yüzleşti. "Ailesinin 'Eve dön" çağrılarına rağmen sadece boşanmak istediğini söyleyen Dilek, artık kendi hayatını yaşamak istediğini belirtti. Çocuklarının geri dön çağrısına uymayan Dilek’e yanına kaçtığı sevgilisinden şoke eden cevap geldi. Çocukların videosunu izlediğini ve vicdanının sızladığını belirten kişi, “Geri gelmesin, istemiyorum” dedi. Aynı kişinin bir gün sonra o notun kendisine ait olmadığını söylemesi ise Esra Erol'un tepkisine neden oldu. 

BABASI DA İSTEMEDİ

Canlı yayında şok etkisi yaratan bu nottan sonra mikrofonu alan Dilek'in babası "Yaptıklarından utan, bak gittiğin kişi bile seni istemiyor. Önceden olsa bende de yerin vardı. Artık ben de seni istemiyorum. Çek git nereye gidersen git" diyerek stüdyoyu terk etti.

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