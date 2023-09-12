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Dilek Taşı’nın yeni bölümüne cezaevinde yaşanan isyan sahneleri damga vuracak: Mustafa Yılmaz ve arkadaşları “at yaşamaz” koğuşunda

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#Dilet Taşı#Kanal D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 11:59

Kanal D’nin, yeni sezona iddialı bir giriş yapan ve büyük başarı yakalayan dizisi Dilek Taşı,14 Eylül Perşembe akşamı ikinci bölümü ile ekrana gelecek. Seyir keyfi yüksek bir bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan Dilek Taşı’ nda yine duygu seli yaşanacak.

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Yönetmen koltuğunda unutulmaz dizilerin başarılı yönetmeni Altan Dönmez’in oturduğu dizide geçen cezaevi ve fabrika sahneleri için gerçek mekânları tercih etmesini şöyle anlattı:

“Sahnelerde özellikle gerçek mekânlar tercih ettim. Fabrika, hapishane ya da sokakların o günleri yaşatması gerekiyordu. O dönemlerden izi olan ve 80’leri hatırlatan gerçek yerler olmalıydı. Mesela Edirne’de çekim yaptığımız hapishane yakın tarihte boşalmıştı. Oradaki mahkûmların duvar yazıları ve bıraktığı tüm izler yansıtmaya çalıştığımız hissi daha da güçlendirdi. Bu projenin hakkı gerçek mekânlardı.” dedi.

Dilek Taşı’nın yeni bölümüne cezaevinde yaşanan isyan sahneleri damga vuracak: Mustafa Yılmaz ve arkadaşları “at yaşamaz” koğuşunda

Altan Dönmez "Bu projenin hakkı gerçek mekânlardı" dedi...

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Dilek Taşı’nın ekrana gelecek yeni bölümüne ise isyan sahneleri damga vuracak. Cezaevinde büyük bir isyan çıkınca Mustafa Yılmaz (Salih Bademci) ve koğuş arkadaşları aldıkları ceza sonrasında “at yaşamaz” koğuşuna atılır. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. Yaşanan bu isyan herkesin hayatında dönülmez olaylara sebep olacaktır.

Dilek Taşı’nın yeni bölümüne cezaevinde yaşanan isyan sahneleri damga vuracak: Mustafa Yılmaz ve arkadaşları “at yaşamaz” koğuşunda
Can Sinan’ın senaryosunu kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dilek Taşı, yeni bölümü ile 14 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Dilek Taşı’nın yeni bölümüne cezaevinde yaşanan isyan sahneleri damga vuracak: Mustafa Yılmaz ve arkadaşları “at yaşamaz” koğuşunda

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#Dilet Taşı#Kanal D#Yeni Dizi

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