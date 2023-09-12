Dilek Taşı’nın yeni bölümüne cezaevinde yaşanan isyan sahneleri damga vuracak: Mustafa Yılmaz ve arkadaşları “at yaşamaz” koğuşunda

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Yönetmen koltuğunda unutulmaz dizilerin başarılı yönetmeni Altan Dönmez’in oturduğu dizide geçen cezaevi ve fabrika sahneleri için gerçek mekânları tercih etmesini şöyle anlattı:

“Sahnelerde özellikle gerçek mekânlar tercih ettim. Fabrika, hapishane ya da sokakların o günleri yaşatması gerekiyordu. O dönemlerden izi olan ve 80’leri hatırlatan gerçek yerler olmalıydı. Mesela Edirne’de çekim yaptığımız hapishane yakın tarihte boşalmıştı. Oradaki mahkûmların duvar yazıları ve bıraktığı tüm izler yansıtmaya çalıştığımız hissi daha da güçlendirdi. Bu projenin hakkı gerçek mekânlardı.” dedi.

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Dilek Taşı’nın ekrana gelecek yeni bölümüne ise isyan sahneleri damga vuracak. Cezaevinde büyük bir isyan çıkınca Mustafa Yılmaz (Salih Bademci) ve koğuş arkadaşları aldıkları ceza sonrasında “at yaşamaz” koğuşuna atılır. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. Yaşanan bu isyan herkesin hayatında dönülmez olaylara sebep olacaktır.