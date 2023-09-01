Dilek Taşı’nın Sevda’sı Elif Doğan, yeni heyecanını paylaştı…

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Dilek Taşı’nın çok özel bir proje olduğuna değinen güzel oyuncu: “Çok heyecanlı olduğumuz, okurken çok heveslendiğimiz bir dizi Dilek Taşı, Sevda ise benim için çok başka bir yerde. O yüzden üzerine çok titriyorum, ince ince işliyorum. Dram yüklü sahnelerde hepimiz gözyaşlarımıza hâkim olamıyoruz. Sevda ile ilgili çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü çok sürprizli bir karakter. Ama Sevda için dönemin modasını oluşturan bir kadın diyebiliriz. İmkanların dönem itibari ile çok şeye el vermediği zamanlarda bile Sevda bunlara erişebiliyor. “dedi.

Sevda karakterini canlandırmayı çok istediğine değinen ünlü oyuncu: “Sevda’nın hikayesini ve karakter detayını okuyup üstüne konuştuğumuzda “Sevda’yı kimseye vermek istemiyorum.” dedim. Bir oyuncu olarak başladığınız anda ileride ters köşesini göreceğiniz karakterler oyuncuyu heyecanlandırır. Sevda da benim için öyle. “diye ifade etti.

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Dizinin kadrosunu Şampiyonlar Ligine benzeten Elif Doğan: “Şampiyonlar Ligi gibi bir kadromuz var. Ben çocukken izlediğim isimler de var. Duayen olarak gördüğüm isimlerle bugün beraber sahne çalışıyorum. Karakteri çalışıp üzerine tartışıyoruz. Bu benim için çok kıymetli. Onlarla aynı yerde aynı işi omuzlarımıza yüklenmiş olmak beni çok heyecanlandırıyor.” dedi.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…