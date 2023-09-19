Dilek Taşı’nın senaristi Can Sinan’dan diziye dair merak edilenleri anlattı! 'Yılmaz Abi', Yılmaz Güney mi?'

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Oyuncu kadrosu ve güçlü prodüksiyonun yanı sıra hikayesi ile de sezonun en çok konuşulan dizisi olan Dilek Taşı’nın senaristi Can Sinan, gazeteci Sina Koloğlu’na çok özel açıklamalarda bulundu.

Dizide oldukça ses getiren “Yılmaz abi” karakteri ile ilgili son noktayı koyan Can Sinan:

“Yılmaz Güney, o yıllarda, bizim hayal ürünü olarak kurduğumuz cezaevine çok benzer bir yerde mahkummuş. Yine o dönemde yaşayan insanların anlattıklarına ve yazılanlara göre tutuklularla da yakından ilgilenirmiş. Derdi, sıkıntısı olan birçok mahkûm, ondan yardım istermiş. Dönemi araştırırken buna benzer birçok şey okuduk. O yüzden Mustafa kızına kavuşmak için canla başla uğraşırken ona yardımcı olması için Yılmaz karakterini kullandık.” dedi.

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Dilek Taşı’nın senaryosunun kendisi için çok özel olduğuna değinen senarist:

“Bütün çocukluğum ve ilk gençlik yıllarım reklamcılarla beraber geçti. Hem Ankara’da Maya Matbaası zamanında hem de İstanbul’a geldiğimiz seksenli yıllarda, Ada Ajans, Merkez Ajans ve Par Ajans zamanında... Zaten dizideki ajansımızın adı da babamın kurucusu olduğu Par Ajans. Haliyle Aras Rona’nın reklamcı olması bir tesadüf değil. Diziyi kurarken de bölümleri yazarken de babamın anılarından, kendi hatırlarımdan çokça faydalandım. Babamın yazdığı; Yaşadım Diyebilmek kitabının da Dilek Taşı’nı yazarken büyük etkisi oldu.” dedi.

Mustafa karakterine hayat veren Salih Bademci’nin dizi öncesi çok araştırma yaptığını da söyleyen Sinan:

“Hazırlanırken mutlaka kendine has, kendine özgü metotları vardır. Bol bol araştırma yaptığını biliyorum. Biz de Mustafa karakterini analiz etmek için defalarca konuştuk. Ama temelde söyleyebileceğim, o kadar yetenekli bir aktör ki her rolün altından rahatlıkla kalkabilir. Ben de kendisiyle çalıştığım için çok mutluyum.” dedi.

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Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe Ergül’üne üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı, yeni bölümü ile 21 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!