Hazal Subaşı: Dilek Taşı’nın her detayından keyif alıyorum

Haberin Devamı

◊ Hayatınızın bu döneminde nasıl hissediyorsunuz?

- En önemlisi, artık kendimi tanıdığımı ve ne isteyip ne istemediğimi bildiğimi düşünüyorum. Çok iyi ve umut dolu hissettiğim bir dönem. Her şeyin iyi gittiği, tamamlanmaya başladığı ve daha da güzelleştiği zamanlardayım gibi. O yüzden mutlu ve heyecanlıyım açıkçası.

◊ ‘Dilek Taşı’ Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir dönemi konu alıyor. Hem bir dönem dizisinde yer almak hem de o yılları yeniden yaşamak ruhunuzda nasıl bir etki yaratıyor?

- 1980’li yıllar çok meraklı olduğum, okumayı, izlemeyi sevdiğim bir dönemiydi Türkiye’nin. Bu benim ilk dönem işim, o yüzden daha da heyecanlıyım. İlk hazırlık sürecinden beri setteki her dekor, her kostüm çok ilgimi çekiyor. Bu projenin her detayından çok keyif alıyorum. Kendimi de o dönemde görmek, izlemek çok keyifli ve tabii ki kurduğumuz dünyada Figen’i canlandırmak da öyle. Ekibin içinde olmaktan mutlu olduğu ve hepimizin gerçekten içine sinen bir iş.

Haberin Devamı

◊ ‘Dilek Taşı’nda Hazal Subaşı nasıl ve hangi duygulara sahip bir karaktere hayat veriyor?

- Figen, adalet duygusu çok yüksek, duyarlı, insan hayatına önem veren, haksızlığa karşı duran, çevresinde olan her şeyi ve özellikle sevdiklerini çok düşünen, hassas davranan, çocuklara çok düşkün, empati duygusu yüksek bir karakter. Hayatındaki karmaşanın tam ortasında sapasağlam durmaya çalışan, inandığı her şeyi, herkesi sonuna kadar savunan ve koruyup kollamaya çalışan güçlü bir kadın. Olmak isteyeceğimiz, ‘keşke ben de onun gibi yapsam ve böyle davranabilsem’ diyebileceğimiz biri aslında. Figen gibi bir karakter ile yola çıkmak, onunla bu yolu yürümek çok keyifli geliyor.

ÇOK HIZLI KARAR VEREN BİRİYİM

◊ Bu ışıltılı dünya, odağındaki kişiye ne kazandırıyor ve bunun karşılığından ondan ne istiyor?

- Bir projenin içindeysem önceliklerimi işime göre şekillendiriyorum. Her işte olduğu gibi emek vermenin çok önemli ve çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Emeğimin karşılığını almak için de elimden gelen her şeyi yapıyorum ve gerisini artık çok düşünmüyorum. Önceden daha kaygılıydım. Hayatta hayal kırıklıklarıyla da karşılaşabiliyoruz veya beklediğimizden de iyi olabiliyor, güzel gidebiliyor.

Haberin Devamı

◊ Karar verme konusunda nasıl birisiniz?

- Çok hızlı karar veren biriyim, hep böyleydi. Konunun büyüklüğü veya küçüklüğü fark etmeden aşırı hızlı karar alırım ve hızlıca ona yönelik bir şeyler yapmaya başlarım. Genelde sonuçları iyi olur ama nadiren de olsa keşke daha fazla düşünseydim dediğim olur tabii ki.

◊ Biriyle göz göze geldiğinizde karşınızdaki kişide ilk bakışta hangi hisleri uyandırdığınızı düşünüyorsunuz?

- Eskiden daha soğuk göründüğüm söyleniyordu. ‘Sana güvenmekte zorlanırım’ derdi çoğu kişi. Özellikle ilk tanışmada çok tanışmaya meraklı görünmüyorum sanırım. Yeni insanlarla tanışmak, konuşmak, vakit geçirmek son iki yıllık dönemde daha çok yaptığım ve sevdiğim bir şey haline geldi.

Haberin Devamı

ÂŞIK VE YOL ARKADAŞI OLMAYA ÇALIŞIYORUM

◊ Romantik bir âşık mı, yoksa iyi bir yol arkadaşı mısınız?

- İkisi de olmaya çalışıyorum. Galiba ikisinden de biraz olması lazım. Yoksa kendim için de karşımdaki için de zorlaşır çoğu şey. Önemli olan çaba sarf etmek, karşındaki kişinin farkında olmak, kendini ve seninle beraber olan kişiyi mutlu etmeyi istemek diye düşünüyorum.

◊ Yaşananlar mı, yaşanmayanlar mı bizi daha çok etkiliyor sizce?

- Yaşananlar önündeki süreçte çok etkiliyor tabii ki ama yaşanmayanlar; daha doğrusu yaşanamamış olanlar uzun bir süreye yayılıp aklına takılıyor insanın.

◊ Sizi tam olarak mutlu hissettiren bir anda, nerede ve ne yapıyor oluyorsunuz?

Haberin Devamı

- Yalnızsam ve kulaklıklarım varsa, çok uzun bir süre hiç sıkılmadan iyi vakit geçirebilirim. Kendi başıma eğlenebilmek, çok sevdiğim bir özelliğim.

AŞÇILIK OKULUNA GİTMEK İSTİYORUM

◊ Sizi her sabah yataktan kaldıran o motivasyon nedir?

- Bir meydan okumam yok. Mutlu ama zor uyanan biriyim. Rutinlerimi çok seviyorum. Özellikle çalıştığım dönemlerde sabah uyanıp hep aynı rutini gerçekleştirip her şeyi tamamlamış hissetmek ve güne öyle başlamak hoşuma gidiyor.

◊ Şöhret sahibi isimlerin hayatları en çok merak edilenler arasında… Bu bağlamda hayranlarınızın sizin hakkınızda ilk kez öğreneceği bir şeyi bizimle paylaşabilir misiniz?

- Yemek videosu izlemeyi, yemek yapmayı ve tabii yemeyi çok seviyorum. Instagram’daki ‘Keşfet’ bölümüm yemek videolarıyla dolu. Uzun bir dönem boşluğum olursa aşçılık okuluna gideceğim. Kafamın bir yerinde duruyor şimdilik.

Haberin Devamı

◊ Gün içinde içinizden en çok geçirdiğiniz ‘o düşünce’ nedir?

- Erteleme sorunum var biraz. Gün içinde ertelediğim şeyleri ne zaman yapacağımı düşünüyorum sürekli.

YÜZÜMÜ BUZ VE SOĞUK SUYLA YIKARIM

◊ Moda ve trendlerle nasıl bir ilişkiniz var?

- Trendleri, modayı takip etmeyi ona göre alışveriş yapmayı seviyorum. Yine de kendi tarzımı çok değiştirmeden, bana en uygun ne ise onu seçerek modaya ayak uyduruyorum. En önemlisi rahat hissetmek, rahatsız bir kıyafet giyiyorsam hemen eve dönmek istiyorum.

◊ Cilt bakım rutininiz hangi adımlardan oluşuyor?

- Sürekli olarak maske ve güneş kremi kullanıyorum. Buz ve soğuk suyla yüzümü yıkıyorum. Onun dışında cildimde dönemsel yaşadığım sorunlarla ilgili kullandığım serumlar ve sabunlar var. Eve geldiğimde yaptığım ilk şey ise makyajımı temizlemek.

◊ Sporla aranız nasıl?

- Sporla aram çok iyiydi ve çok uzun bir süre voleybol oynadım. Son senelerde ise daha çok diyetle ve yürüyüşle formda kalmaya çalışıyorum. Sağlıklı da besleniyorum.

REPLİKLERİ UNUTMAM

◊ Nerede kendini dinler?

- Uyumadan hemen önce, yatakta.

◊ Neyi unutmaz?

- Oynadığım replikleri proje bitse bile çok uzun süre unutamıyorum.

◊ Neyi hatırlayamaz?

- Telefonumu koyduğum yeri.

◊ Başarıyı nasıl kutlar?

- İlk gördüğümde çok beğenip çok pahalı bulduğum için almadığım bir şeyi satın alarak.

◊ En çok ne izler?

- ‘Got Talent’ videolarını.

◊ Neyi yemekten bıkmaz?

- Makarna ve patates.

◊ Dostları ona nasıl seslenir?

- Hazi.

◊ Başucunda hangi kitap var?

- Bu sıralar Pastoralya-George Saunders.

◊ İlhamını nereden alır?

- İzlediğim, gördüğüm veya duyduğum herhangi bir şeyden. Çok anlık olur genelde.

◊ En çok kimi arar?

- Reji koordinasyonu.