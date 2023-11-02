Dilek Taşı'nın 8. bölümünde neler oldu? Rona Ailesi'nin Figen'den sakladığı büyük sır ortaya çıktı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Mustafa’nın hayatta olduğunu ve evlerine kadar girdiğini öğrenen Macide beyninden vurulmuşa döndü.

Mustafa’dan kurtulmayı kafasına koyan Macide, avukatları aracılığı ile onu ihbar etti.

Bir ihbarda bulunacağım… Uzun zamandır öldü bilinen bir katille ilgili… Herkesi kandırmış. Dışarda elini kolunu sallayarak dolaşıyor… Ona yardım eden bir genç kız. O suçlu: Mustafa Yılmaz

Figen ile buluşan Mustafa, etrafını saran polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı.

Tek amacı kızına kavuşmak olan Mustafa çıkan arbededen faydalanarak izini kaybettirmeyi başardı.

Kaçmaktan ve saklanmaktan yorulan Mustafa, Figen’e artık savaşması gerektiğini söyledi.

Hürriyetine kavuşmak için arkadaşının kendisine teklif ettiği parayı alan Mustafa, kendisine yepyeni bir yol çizdi.

Bunu borç olarak alıyorum. Bir gün tastamam geri getireceğim. Mustafa bugün yok, Mustafa bugün ölecek…

Aynı dakikalarda Macide de torunu Sinan’ın hayatını kurtarmak için harekete geçti.

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Madem aileyi ayakta tutan benim, torunum bugün hayata dönecek

Efkan’ın elinden Kenan sayesinde kurtulmayı başaran Sevda, yaşadıklarının etkisinden bir türlü kurtulamadı.

Rona soyadının gücüne kendimi fazla kaptırdım ama şimdi herkes ne kadar güçsüz olduğumu biliyor

Macide’nin amacına ulaşmasından korkan Ömer, durumu Harun Rona ile konuştu. Harun’un cevabı Ömer’in içini bir nebze de olsa rahatlattı:

Madem ki her şeyi biliyorsun, o zaman ben hayatta olduğum sürece bu nakil işleminin yapılmayacağını da bil…

Köşke döndüğünde ilk iş babasıyla konuşmaya giden Figen, birinin Mustafa’yı ihbar ettiğini söyledi.

Sabah yaşananları hatırlayan Ömer, Mustafa’yı ihbar eden kişinin Macide Hanım olduğunu anladı.

Yeni kimliği ile köşke dönen ve Figen’e özgürlüğün müjdesini veren Mustafa, beklemediği bir gerçeği öğrendi.

Sinan böbrek hastası. Cemre’nin böbreğini alacaklar. Macide Hanım, Cemre’yi kaçırmış

Kendini kaybeden ve Harun Rona’ya saldıran Mustafa,onu da yanına alarak kızının olduğu adrese gitti.

Mustafa, Cemre’yi beklemediği anda karşısında görünce mutluluktan havaya uçtu ancak bu sevinç beklenmedik polis baskını ile yarım kaldı.

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Mustafa’nın kimliğini alan polisler sahte evraktan işlem yaptılar.

Bir kez daha kızından ayrılan Mustafa, sorguya alındı. Kızının evlatlık alındığını ve ona yakın olabilmek için Rona Köşkü’nde saklandığını söyleyen Mustafa, Harun Rona’nın kendi halinde bir iş adamı olduğundan bahsetti. Duydukları ise Mustafa’yı şoke etti:

Harun Rona bu ülkenin en büyük silah kaçakçısı Mustafa

Polisler Mustafa’dan özgürlüğü karşılığında kendileri ile iş birliği yapmalarını istediler.

Mide bulantıları nedeniyle zor günler yaşayan Sevda, Kenan ile birlikte hastaneye gitti.

Ben hamile olabilirim Kenan. Eğer hamileysem babası sensin…

Şöhret olma hayalleri kuran Ebru, farkında olmadan Aras’ın tuzağına düştü.

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Kızı ile yurtdışına kaçmanın planlarını yapan Mustafa, vedalaşmak için Figen’in yanına geldi. Gitmeden önce Figen’i Rona Ailesi’ne karşı uyardı ve ona hiç de beklemediği bir soru sordu:

Bir yere yerleşince sen de gelir misin?

Mustafa, yolculuk öncesi kızını almak için son kez Rona Köşkü’ne gitti. Ona en çok dokunan Figen’i ardında bırakmak oldu.

Birbirlerine bağlandıklarının farkında bile olmayan Mustafa ile Figen gözyaşlarıyla ayrıldılar…

Oğluna yapılanların hesabını sormak isteyen Dündar, Kenan’ı tuzağa düşürmek için plan kurdu.

Cemre ile birlikte kendilerini kaçıracak tekneye ulaşmaya çalışan Mustafa, etrafını saran polisleri görünce bir kez daha yıkıldı.

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Günlerdir Macide’nin kendisine ima ettiği şeyi düşünen Figen, kendisinden saklanan sırrın peşine düştü.

Annesiyle babasının konuşmasını duyan Figen’in kafası iyice karıştı.

Her adımı başarısızlıkla sonuçlanan Mustafa, yeni bir hayatın neredeyse imkansız olduğunu görünce kendisine teklif edilen gizli görevi kabul etti.

Tahlil sonuçlarını almaya giden Sevda, hamile olmadığını öğrendi. Kenan’a ise bunun tam tersini söyledi: Baba oluyorsun Kenan!

Dizinin final sahnesinde;

Sinan, Cemre’yi görmek isteyince bütün köşk küçük kızı aramaya koyuldu. Çok geçmeden Macide, Figen’in Cemre’yi babasına teslim ettiğini anladı.

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Babası Ömer’i sıkıştıran Figen, kendisinden saklanan gerçeğin ne olduğunu sordu. Aldığı yanıtları yeterli bulmayınca; Macide’nin büyük bir titizlikle sakladığı evrağı almak için çalışma odasına gitti.

Gizli görevi kabul eden ve köşke dönüş hazırlığı yapan Mustafa ise Figen ile ilgili gerçeği çoktan öğrenmişti…