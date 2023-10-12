Dilek Taşı'nın 6. bölümünde neler oldu? Korkunç plan ortaya çıktı

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Dizinin yeni bölümünde;

Figen’in yaptığı fedakarlığı öğrenen Mustafa, parayı geri alabilmek için uğraştı ve başardı.

Mustafa parayı tek kuruşuna bile dokunmadan Ömer’e teslim etti. Yaşananları bir de Mustafa’nın ağzından dinlemek isteyen Ömer, ona zeytin dalı uzattı.

Köşke gelen Kenan; Mustafa ile Figen’i müştemilatta birlikte gördü.

Figen, Mustafa'yı Kenan'a babasının arkadaşının oğlu Yılmaz olarak tanıttı.

Kenan'ın Figen ile evleneceğini öğrenen Sevda, yeni bir planı uygulamaya koydu. Sevda, ikiliyi öce gelinlik ardından da damatlık alışverişine götürdü.

Cemre'den kurtulmayı kafaya koyan Rüçhan, onu çocuk esirgeme kurumuna geri götürdü. Yetkililer, durumu vakit kaybetmeden Macide'ye haber verdiler.

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Panikle evden ayrılan Macide, yurda ulaştığında beklemediği bir durumla karşılaştı.

Cemre için Mustafa'ya yardım etmeye karar veren Ömer, onu sahte bir kimlik ile Rona Köşkü'nde işe soktu.

Ünlü olmayı kafasına koyan Ebru, çekim için ajansa gitti. Genç kız Aras'ın kafasından geçen planlardan habersizdi...

Akşam yemeğine çağırmak için Sevda’nın odasına giden Figen, onu kendi gelinliği ile görünce şoke oldu. Bir an bile olsa Sevda’ya inandığı için kendisine kızan Figen, odayı terk etti.

Üzerinde gelinlikle bahçenin en karanlık köşesine giden Sevda, yıllardır yaşadığı kıskançlığı Kenan’a itiraf etti.

Rüçhan’ın Cemre’yi herkesten habersiz bir şekilde yetimhaneye götürmesi, yeni sorunları da beraberinde getirdi.

Daha önce Rona Köşkü’nü ziyaret eden bir yetkili, artık Cemre’nin eve dönmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Kızının yetimhaneye geri bırakıldığını öğrenen Mustafa çılgına döndü. Figen’i de yanına alan Mustafa, kızını yurttan aldı.

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Mustafa, Figen ve Cemre, geceyi Yılmaz Ailesi’nin eski evinde geçirdi.

En son burada bir aile olmuştuk…

Annesi ile Cemre’nin durumunu daha fazla gizleyemeyen Aras, Rüçhan’ın yaptıklarını babasına anlattı.

Köşeye sıkışan Macide, eli mahkum Harun’dan yardım istedi.

Küçük bir çocuğun böbreğini alabilmek için mi bu üzün babaanne rolleri? Cehennem bomboş, bütün şeytanlar bu köşkte!

Yetimhane müdüresi sabah ilk iş Rona Köşkü'nü aradı ve Harun'a Cemre'nin yurtta olmadığını söyledi.

Bu durum Harun'u daha da tedirgin etti.

Mahalleye baskın yapan polis ekipleri, Figen ve Cemre'yi kaldıkları evde buldular. İkili ekipler tarafından karakola götürülürken, Mustafa'ya olan biteni çaresizce izlemek kaldı.

Mustafa’dan kızının tutuklandığını öğrenen Ömer, Harun Rona’dan yardım istedi.

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Emniyetteki sorgusunda Rona Köşkü’nde hizmetçi olduğunu söyleyen Figen, kimseyi kendine inandıramadı.

Harun’un araya girmesiyle gerçek ortaya çıktı ve Figen serbest bırakıldı. İlk sorduğu kişi ise Cemre oldu.

Cemre’yi görmek için yurda gitmek isteyen Figen, Ömer ve Kenan engeline takıldı.

Çok geçmeden Harun yurda gitti, Cemre'yi de alarak köşke geri döndü.

Köşke geri dönen Mustafa, Figen veCemre'nin kurtulduğunu öğrendi.

Figen'i beklemediği anda kaşısında gören Asuman, sevincini bu kez kızından saklamadı.

Sinan, babannesi tarafından odaya kapatılan annesine Cemre'nin eve döndüğü haberini verdi.

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Kızı Ebru'nun şehrin dört bir tarafına asılan bikinili afişelerini gören Ömer, fenalaştı.

Holdingin geleceği için babaannesinin zoruyla Efkan ile buluşan Sevda, karşsısında kendi portresini görünce neye uğradığını şaşırdı.

Annesinin ısrarlarına dayanamayan Sinan, kapıyı açtı ve onu dışarı çıkardı.

Cemre'yle konuşmayı kafasına koyan Rüçhan, küçük kızı bulmak için köşkten dışarı çıktı.Rüçhan, Cemre'den özür diledi.

Seni üzdüğüm, ağlattığım için çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Yaptığım onca kötülüğü unutabilecek misin?

Holdingin geleceğinin Sevda ve Efkan'ın evliliğine bağlı olduğunu düşünen Aras ve Macide, genç kıza baskı yaptılar.

Kızının afişlerinin kaldırılması için Aras'tan yardım isteyen Ömer, beklediği yanıtı alamadı.

Dizinin final sahnesinde;

Macide ve Rüçhan'ın konuşmalarını duyan Ömer, iki kadının Cemre'nin böbreğinin peşinde olduğunu öğrendi.

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Akşam pazarından dönen Asuman, Sevda ile Kenan'ı dudak dudağa gördü.