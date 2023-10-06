Dilek Taşı'nın 5. bölümü nefes kesti: Büyük sır ortaya çıktı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Cemre ile Sinan’ı herkesten gizli bir şekilde İsviçre’ye götürmeye karar veren Macide, Sevda’dan Figen’i oyalaması için yardım istedi.

Sevda Figen’i buzları eritme, Aras ise Harun’u iş yemeği bahanesiyle köşkten uzaklaştırmayı başardı.

Köşkün boşluğunu fırsat bilen Macide ile Rüçhan; Sinan ve Cemre’yi alarak İsviçre’ye gitmek üzere yola çıktılar.

Kızının bir arabayla zorla götürüldüğünü gören Mustafa, peşlerinden koşsa da yetişemedi…

Amaçlarına ulaşmaya bir adım daha yaklaşan Macide ve Rüçhan, hastanede Harun’u görünce şoke oldular.

Daha önce Cemre’yi himayesine aldığını söyleyen Harun, küçük kızın hayatını kurtardı.

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Oğlunun yaşama şansının kayınpederi tarafından elinden alındığını düşünen Rüçhan, sinir krizi geçirdi.

Güçlükle sakinleştirilen Rüçhan’ın öfkesi sabah olduğunda da dinmedi. Rüçhan, masadaki her şeyi yerle bir etti.

Bana hasta diyorsunuz ya, acıyan gözlerle bakıyorsunuz… Ben evladını yaşatmaya çalışan bir anneyim. Asıl deli sizsiniz…

Eski gazetelerden fabrikada yaşanan cinayeti öğrenen Figen, Mustafa’dan hesap sormak için şantiyeye gitti.

Mustafa yaşanan her şeyi olduğu gibi Figen’e anlattı.

Yurtdışına kaçmak için hazırlık yapan Mustafa, aracı kişilerle görüştü. Kaçak taşıyacak olan teknenin halini gören Figen’in endişesi katlanarak arttı.

Ailesiyle konuşması pek de iyi bitmeyen Harun, sahibi olduğu ajansa gitti. Babasının varlığından rahatsız olan Aras tepkisini ortaya koydu ancak beklemediği bir karşılık aldı.

Yaptıklarından pişmanlık duyan Kenan, Figen’i geri kazanmak için elinden geleni yapmaya başladı. ‘Düğün salonumuzu tuttum’ sözleri bile Figen’i ikna etmeye yetmedi.

Ajansı kurtarmak için hatır gönülle iş yapmaya başlayan Sevda, Efkan’ı ajansa getirdi. Macide, Harun’un fazlasıyla rahatsız olduğu genç adamı köşke yemeğe davet etti. Yemek tatsız bitti.

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Mustafa’yı köşkte saklayan Figen, babasına yakalandı. Durumu Macide’ye anlatacağını söyleyen Ömer, kızına susmak için şart koştu: Kenan ile evleneceksin!

Sen o adamla ve çocuğuyla aile kurmuşsun ben kızımı tanırım

Mustafa ve Cemre’ye yardım etmeyi kafasına koyan Figen, gerekli parayı bulabilmek için Macide’den 1 yıllık avansını peşin istedi.

Kenan ile evleniyoruz, ihtiyaçlarımız olacak

Düğün haberini duyan Sevda, gözyaşlarına boğuldu.

Kenan’ı tebrik eden Sevda, ona ‘Sana unutulmaz bir düğün hediyesi vereceğim’ dedi.

Elinde para ile şantiyeye giden Figen, Mustafa’dan ret yanıtı aldı. Figen’in parmağındaki yüzüğü gören Mustafa, belli etmese de yıkıldı.

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Mustafa’yı yurtdışına kaçıracak olan Zeki, polisin ani baskını ile yakalandı. Zeki, Figen’den aldığı paraları etrafa saçtı.

Kenan ile Figen’i ayırmayı kafaya koyan Sevda, oyununu oynadı. Zaafına yenilen Kenan, nişanlısına ihanet etti.

Figen benim eski arkadaşım Kenan, korkarım ona yalan söyleyemeyeceğim…

Figen’in yaptığı fedakarlığı öğrenen Mustafa, parayı geri alabilmek için uğraştı ve başardı.

Mustafa parayı tek kuruşuna bile dokunmadan Ömer’e teslim etti. Yaşananları bir de Mustafa’nın ağzından dinlemek isteyen Ömer, ona zeytin dalı uzattı.

Dizinin final sahnesinde;

Köşke gelen Kenan; Mustafa ile Figen’i müştemilatta birlikte gördü.