Dilek Taşı'nın 4. bölümünde neler oldu? Cemre'nin çığlıkları köşkü inletti

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Dizinin yeni bölümünde;

Harun’un Amerika’dan dönüşü köşkteki dengeleri de değiştirdi. Macide’nin aklından geçenlerin farkında olan Harun, karısını sert bir dille uyardı.

Akşam yemeğinde aile bireylerini masada toplayan Harun, İsviçre biletlerinin iptal edildiğini söyledi.

Cemre bundan böyle benim himayemde!

Mustafa, Figen’in bütün uyarılarına rağmen Cemre’yi de alıp köşkten ayrıldı.

Baba-kızın gidişi istediği tek şey sıcacık bir yuva olan Figen’i gözyaşlarına boğdu.

Kenan’ın Sevda’ya olan ilgisinin farkında olan Figen, daha fazla bu ilişkiye devam edemeyeceğini söyledi ve nişanı attı.

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Figen nişanı attı!

Beklemediği anda gelen bu terkediliş, belli etmese de Kenan’ı çok etkiledi.

Hayatı boyunca Figen’i kıskandan Sevda, bu ayrılığı fırsat bilerek Kenan’ı avucunun içine almaya başladı.

Cemre ile kendine güvenli bir yer bulamayan Mustafa, eli mahkum bir şekilde köşke geri döndü.

Bu dönüş en çok Figen’i sevindirdi.

Mutlu aile tablosu!

Kızı ile kendine bir gelecek kurabilmek için her yolu deneyen Mustafa, inşaatta işe girdi.

Ajans lansmanda çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Lansmana katılanlar arasında Amerika’dan dönen Harun Rona da vardı.

Figen ve Sevda arasında ipler gerildi. Bu gerilime Harun Rona da şahit oldu.

Sevda ve Figen'in geçmişindeki sır!

Nişanlısını kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Kenan, Figen’in gönlünü almaya çalışsa da başarılı olamadı. Sessizce ikilinin konuşmasını dinleyen Sevda ise içten içe intikam yeminleri etti:

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Bu sefer kazanamayacaksın Figen!

Sinan’ın tedavisi için Cemre ile ikisini İsviçre’ye götürmenin planlarını yapan Aras ve Macide, Harun engeline takıldılar.

Babasıyla ikna konuşması yapan Aras, ikinci kez ret cevabı aldı.

Cemre’nin geleceğini garanti altına almak isteyen Harun, sosyal hizmetlerden yardım istedi. Bir yetkilinin Cemre’nin durumunu incelemek için köşke geleceğini öğrenen Macide, gelini ile konuştu.

Çok geçmeden sosyal hizmetler görevlisi Rona Köşkü’nün kapısını çaldı.

Akşamları köşkün müştemilatında kalan Mustafa, kızı Cemre’yi de alıp yurtdışına kaçmaya hazırlandığını Figen’e anlattı.

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Size hediye aldım Figen Hanım!

Yaşadığımın ortaya çıkması an meselesi… Biri var, adımı polise vermesi an meselesi…

Figen’in nişanı attığını öğrenen kayınvalidesi, genç kızı ikna edebilmek için ayağına kadar geldi. Kayınvalidesini üzmemek için ‘düşüneceğim’ diyen Figen, Kenan ile son kez konuştu.

Çocukluğundaki travmalarından bahseden Kenan, Figen’e evlilikten kaçma nedenlerini anlattı.

Ben babam gibi bir adama dönüşmekten çok korkuyorum

Cemre ile Sinan’ı herkesten gizli bir şekilde İsviçre’ye götürmeye karar veren Macide, Sevda’dan Figen’i oyalaması için yardım istedi.

Dizinin final sahnesinde;

Sevda Figen’i buzları eritme, Aras ise Harun’u iş yemeği bahanesiyle köşkten uzaklaştırmayı başardı.

Köşkün boşluğunu fırsat bilen Macide ile Rüçhan; Sinan ve Cemre’yi alarak İsviçre’ye gitmek üzere yola çıktılar.

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Kızının bir arabayla zorla götürüldüğünü gören Mustafa, peşlerinden koşsa da yetişemedi…