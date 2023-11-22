Rona Köşkü'nde gözyaşları sel oldu... Baba acısıyla yıkıldı

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Dizinin yeni bölümünde;

Kızı Ebru’yu Aras’ın arabasında gören Ömer, patronundan hesap sordu. İkili arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, Ömer bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Kötü haber Rona Köşkü’ne çabuk ulaştı. Panikle köşke gelen Aras, Ömer’in öldüğünü söyledi.

Babası bildiği insanı toprağa veren Figen, olup biteni Ebru’ya sordu. Aras ile yemeğe çıktığını ve içki içtiğini anlatan Ebru, babasının sesini duyunca kendisine geldiğini anlattı.

Öfkeyle köşke giden Figen, Aras’a tokat attı. “O pis ellerini kardeşimin üzerinden çekeceksin” diyen Figen’e ilk müdahale Sevda’dan geldi.

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Sinan’ın doktoru Macide’yi ziyaret ederek güzel haberi verdi. Mustafa’ya borçlu olacağını düşünen Macide, donör olmaya uygun kişinin Figen olduğunu öğrenince şoke oldu.

Macide, gelişmeleri Aras ile de paylaştı.

Baş sağlığı için müştemilata giden Macide, Figen’in beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

Sevda’nın Efkan ile evlenme kararının ardında yatan gerçeklerin peşine düşen Rüçhan, Dündar’ı evinde ziyaret etti.

Eğer bu kararın ardından başka bir şey çıkarsa o zaman sizinle bu kadar rahat oturup konuşmayacağız Dündar Bey!

Efkan’ı Kenan ile arasında bir şey olmadığına inandırmaya çalışan Sevda, onun Figen ile nişanlı olduğunu ve evlilik hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Babasının zamansız kaybı ile zor günler yaşayan ve ailesiyle birlikte köşkten taşınmaya karar veren Figen, Kenan’a onunla konuşmak istediğini söyledi.

Şimdi zamanı değil ama konuşana kadar görüşmeyelim…

Yalnızlığını sadece Mustafa ile unutan Figen, zor günleri de onunla birlikte aşmaya çalıştı.

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Sevda ve Kenan’ı öpüşürken gören Asuman, günlerdir sır gibi sakladığı gerçeği Figen’e anlattı. Kenan’dan ayrılmanın planlarını yapan Figen, belli etmese de duyduklarıyla mutlu oldu.

Sevda’nın karşısına çıkan Figen, “Sen de tıpkı baban gibi ahlak yoksunusun. Çok istiyordun değil mi Kenan’ı… Al senin olsun.” dedi ve alyansını Sevda’nın avucuna bıraktı.

Figen’e karşı duyguları netleşmeye başlayan Mustafa, kaybettiği karısının mezarına gitti ve ondan helallik istedi. Aylar sonra alyansını çıkaran Mustafa, Figen ile buluştuğunda onun da parmağında yüzüğün olmadığını fark etti.

Ben Kenan ile evlenmeyeceğim

Efkan’ı ikna etmek için Figen’i yemeğe götürmenin yollarını arayan Kenan, sonunda bunu başardı.

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Keyifli başlayan akşam yemeği gergin bitti. Figen’i çok sevdiğini söyleyen Efkan, “Kenan ile düğününüzü ben yapacağım” dedi.

Olayın iç yüzünü bilmeyen Mustafa, mekan çıkışı Kenan ve Figen’i el ele görünce yıkıldı.

Geceyi dışarda geçiren Mustafa, sabah beklenmedik bir yüzleşme yaşadı.

Ben Kemal Sancaktar….

Aynı dakikalarda Mustafa’nın evine giden Figen kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.