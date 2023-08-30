Dilek Taşı’nda duygu seli yaşanacak... Ozan Dolunay bu kez bambaşka bir karakter ile izleyici karşısına çıkıyor…

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Dilek Taşı’nı masal bir gibi bir hikâye olarak nitelendiren Ozan Dolunay:

“Son iki aydır masal gibi çalıştığımız baya sevdiğimiz bir dizi oldu. Kamera önü ve arkası olarak sahiplendiğimiz duygu seli yaşanacak bir proje Dilek Taşı… O dönemin koşullarını, aşkını anlatan gayet şahane bir dizi oldu. Umarım insanlar da bizim kadar benimser. Ben birlikte çalışacağım insanlara çok önem veriyorum. Buradaki insanlarla tanıştıktan ve tabii projeyi okuduktan sonra hislerime güvendim.” dedi.

Daha önce canlandırmadığı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu:

“Ben Kenan karakterini çok sevdim. Bunların hepsi birleşince harika bir iş oluyor. Biz burada mutlu olduğumuz, tatlı tatlı çalıştığımız sürece bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Daha önce izlemediğimiz bir karakter izleyeceğiz. Bu dönem koşullarının verdiği bir stresi, kaygıyı taşımayan daha rahat bir karakter Kenan” dedi.

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Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…