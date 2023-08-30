×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Dilek Taşı’nda duygu seli yaşanacak... Ozan Dolunay bu kez bambaşka bir karakter ile izleyici karşısına çıkıyor…

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Taşı#Ozan Dolunay#Kanal D
Dilek Taşı’nda duygu seli yaşanacak... Ozan Dolunay bu kez bambaşka bir karakter ile izleyici karşısına çıkıyor…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 11:56

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizileri arasındaki yerini alan Dilek Taşı, 7 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

Haberin Devamı

Dilek Taşı’nı masal bir gibi bir hikâye olarak nitelendiren Ozan Dolunay:

“Son iki aydır masal gibi çalıştığımız baya sevdiğimiz bir dizi oldu. Kamera önü ve arkası olarak sahiplendiğimiz duygu seli yaşanacak bir proje Dilek Taşı… O dönemin koşullarını, aşkını anlatan gayet şahane bir dizi oldu. Umarım insanlar da bizim kadar benimser. Ben birlikte çalışacağım insanlara çok önem veriyorum. Buradaki insanlarla tanıştıktan ve tabii projeyi okuduktan sonra hislerime güvendim.” dedi.

Dilek Taşı’nda duygu seli yaşanacak... Ozan Dolunay bu kez bambaşka bir karakter ile izleyici karşısına çıkıyor…

Daha önce canlandırmadığı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu:

“Ben Kenan karakterini çok sevdim. Bunların hepsi birleşince harika bir iş oluyor. Biz burada mutlu olduğumuz, tatlı tatlı çalıştığımız sürece bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Daha önce izlemediğimiz bir karakter izleyeceğiz. Bu dönem koşullarının verdiği bir stresi, kaygıyı taşımayan daha rahat bir karakter Kenan” dedi.

Haberin Devamı

Dilek Taşı’nda duygu seli yaşanacak... Ozan Dolunay bu kez bambaşka bir karakter ile izleyici karşısına çıkıyor…

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dilek Taşı’nın başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…

Gözden KaçmasınDilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı: O eylül hepimizin kaderi sonsuza kadar değiştiDilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı: O eylül hepimizin kaderi sonsuza kadar değiştiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilek Taşı#Ozan Dolunay#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!