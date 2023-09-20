‘Dilek Taşı’na yeni oyuncu

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Dizinin üçüncü bölümünde Macide’nin eşi, Rona Ailesi’nin babası Harun Rona da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Amerika’da olduğuna değinilen Harun Rona’ya ünlü oyuncu Ahmet Mark Somers hayat verecek. Harun’un ayağının tozu ile “Cemre bundan sonra benim himayemde!” demesi hikâyenin gidiş hattına dair merakı iyice arttırdı.