‘Dilek Taşı’na yeni oyuncu

Dizinin üçüncü bölümünde Macide’nin eşi, Rona Ailesi’nin babası Harun Rona da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Amerika’da olduğuna değinilen Harun Rona’ya ünlü oyuncu Ahmet Mark Somers hayat verecek. Harun’un ayağının tozu ile “Cemre bundan sonra benim himayemde!” demesi hikâyenin gidiş hattına dair merakı iyice arttırdı.GÜÇLÜ KADRO, ETKİLEYİCİ HİKÂYE
Yapımını Pastel Film
, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği “Dilek Taşı
”nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel gibi başarılı isimler rol alıyor.