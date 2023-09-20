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‘Dilek Taşı’na yeni oyuncu

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#Dilek Taşı#Ahmet Mark Somers#Kanal D
‘Dilek Taşı’na yeni oyuncu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:57

KANAL D’nin büyük başarı yakalayan dizisi “Dilek Taşı” yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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Dizinin üçüncü bölümünde Macide’nin eşi, Rona Ailesi’nin babası Harun Rona da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Amerika’da olduğuna değinilen Harun Rona’ya ünlü oyuncu Ahmet Mark Somers hayat verecek. Harun’un ayağının tozu ile “Cemre bundan sonra benim himayemde!” demesi hikâyenin gidiş hattına dair merakı iyice arttırdı.

‘Dilek Taşı’na yeni oyuncu


GÜÇLÜ KADRO, ETKİLEYİCİ HİKÂYE

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği “Dilek Taşı”nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel gibi başarılı isimler rol alıyor.

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#Dilek Taşı#Ahmet Mark Somers#Kanal D

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