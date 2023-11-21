'Dilek Taşı'na Janti Kemal Geliyor!

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Kemal intikam peşinde…

Dilek Taşı’nın ekrana gelen önceki bölümlerinde Janti Kemal’in adı geçmiş ancak kim olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi izleyici tarafından da büyük merak konusu olmuştu. Dizinin yeni bölüm tanıtımda Janti Kemal ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Cemal Toktaş’ın hayat vereceği karakter yurt dışından dönerek, ailesiyle ilgi gerçeklerin peşine düşecek. Abileri Yakup ve Turhan'ın art arda ölmeleri ile büyük üzüntü yaşayan Kemal yurt dışından dönerek onların intikamını almaya çalışacak.

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Janti Kemal ve Mustafa arasında nasıl bir bağ kurulacağı Kanal D’de her Çarşamba ekrana gelen Dilek Taşı’nda yanıt bulacak.