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'Dilek Taşı'na Janti Kemal Geliyor!

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#Dilek Taşı#Janti Kemal#Cemal Toktaş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 09:43

1980 askeri darbesinden sonra yaşananları dram yüklü bir hikaye ile ekrana getiren Dilek Taşı’na yeni bir oyuncu dahil oldu. Janti Kemal karakteri ile izleyeceğimiz Cemal Toktaş’ın dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

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Kemal intikam peşinde…

Dilek Taşı’nın ekrana gelen önceki bölümlerinde Janti Kemal’in adı geçmiş ancak kim olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi izleyici tarafından da büyük merak konusu olmuştu. Dizinin yeni bölüm tanıtımda Janti Kemal ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Dilek Taşına Janti Kemal Geliyor

Cemal Toktaş’ın hayat vereceği karakter yurt dışından dönerek, ailesiyle ilgi gerçeklerin peşine düşecek. Abileri Yakup ve Turhan'ın art arda ölmeleri ile büyük üzüntü yaşayan Kemal yurt dışından dönerek onların intikamını almaya çalışacak.

Dilek Taşına Janti Kemal Geliyor

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Janti Kemal ve Mustafa arasında nasıl bir bağ kurulacağı Kanal D’de her Çarşamba ekrana gelen Dilek Taşı’nda yanıt bulacak.  

 

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#Dilek Taşı#Janti Kemal#Cemal Toktaş

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