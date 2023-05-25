Dilek Taşı’na iki yeni oyuncu

Haberin Devamı

KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Dilek Taşı”nın ekibi haziran ayında Eskişehir’de sete çıkacak. Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı dizinin senaryosu Can Sinan’a ait; kurucu yönetmenliğini ise Altan Dönmez üstleniyor.

Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın rol alacağı dizinin kadrosuna Özge Özberk ile Teoman Kumbaracıbaşı da dahil oldu. Özberk, Rüçhan Rona rolüne hayat verecek. Kumbaracıbaşı da Aras Rona karakterini canlandıracak.



ETKİLEYİCİ BİR HİKÂYE



1980’lerde geçen dizide Aras ve Rüçhan Rona varlıklı bir çifttir. İdamla yargılanan Mustafa eşi vefat ettiği için kızı Cemre’yi Çocuk Esirgeme Kurumu’na verir. Cemre’yi ise Ronalar evlat edinmek zorunda kalır. Etkileyici hikâyesiyle “Dilek Taşı”, eylülde Kanal D’de.