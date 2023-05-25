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Dilek Taşı’na iki yeni oyuncu

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#Dilek Taşı#Özge Özberk#Teoman Kumbaracıbaşı
Dilek Taşı’na iki yeni oyuncu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:40

Kanal D’nin eylül ayında seyirci ile buluşacak etkileyici dizisi “Dilek Taşı”nın iddialı kadrosuna iki oyuncu daha dahil oldu. Haziranda Eskişehir’de çekimleri başlayacak dizide Özge Özberk ile Teoman Kumbaracıbaşı da rol alacak.

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KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Dilek Taşı”nın ekibi haziran ayında Eskişehir’de sete çıkacak. Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı dizinin senaryosu Can Sinan’a ait; kurucu yönetmenliğini ise Altan Dönmez üstleniyor.

Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın rol alacağı dizinin kadrosuna Özge Özberk ile Teoman Kumbaracıbaşı da dahil oldu. Özberk, Rüçhan Rona rolüne hayat verecek. Kumbaracıbaşı da Aras Rona karakterini canlandıracak.

ETKİLEYİCİ BİR HİKÂYE

1980’lerde geçen dizide Aras ve Rüçhan Rona varlıklı bir çifttir. İdamla yargılanan Mustafa eşi vefat ettiği için kızı Cemre’yi Çocuk Esirgeme Kurumu’na verir. Cemre’yi ise Ronalar evlat edinmek zorunda kalır. Etkileyici hikâyesiyle “Dilek Taşı”, eylülde Kanal D’de.

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#Dilek Taşı#Özge Özberk#Teoman Kumbaracıbaşı

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