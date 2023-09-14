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Dilek Taşı yüreklere dokunacak bir bölümle ekrana geliyor…

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 11:28

Kanal D’nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor.

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Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı’nın ikinci bölümünün özeti şöyle;

12 Eylül 1980 darbesi gerçekleşmiş, ülkede sıkı yönetim ilan edilmiştir. Mustafa adım adım idama gidiyordur. Cemre babasının ölüm haberinin gelebileceğini Ronalardan duyar. Acı içindeki küçük kız gözyaşları içinde kalmıştır. Ronaların küçük oğlu Sinan, Cemre’nin bu haline çok üzülür. Cezaevinde ise büyük bir isyan çıkar. Cezaevi yönetimi bu isyanı çok sert bir biçimde bastırır. İsyan çıkartan mahkumların Diyarbakır’a sürülmesine karar verilir. İdamları da orada gerçekleşecektir. Nakil sırasında çıkan arbede sonucunda ring aracı büyük bir kaza yapar. Mustafa ve birçok tutuklu firar eder. Mustafa’nın firar haberi Rona köşküne bomba gibi düşmüştür. Bu sırada köşkte Figen’in yaptığı cezaevi ziyareti duyulmuş ve ortalık iyice karışmıştır.

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Dilek Taşı yüreklere dokunacak bir bölümle ekrana geliyor…

Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı, yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Dilek Taşı yüreklere dokunacak bir bölümle ekrana geliyor…

Yayın Tarihi: 14 Eylül Perşembe/2023

Yayın Saati: 20.00

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci

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