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‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi

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#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Sezon
‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 09:06

Kanal D’nin merakla beklenen “Dilek Taşı” dizisi önceki akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yapım ekibi ve oyuncuları izleme etkinliğinde bir araya geldi.

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Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Can Sinan’ın yazdığı, kadrosunda Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın başrolü paylaştığı Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Dilek Taşı” önceki akşam seyirciyle buluştu.
Dizi ekibi, Esentepe Delta Hotels by Marriott’da ilk bölümü birlikte izledi. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncular duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ekip, çok heyecanlı olduklarını ve güzel bir iş ortaya çıkardıklarını belirtti.

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OYUNCULAR YAZDIĞIMDAN DAHA İYİ OYNADI

Dizinin yönetmeni Altan Dönmez “Bu aile varmış ve biz kameraları sadece oraya koymuşuz gibiydi. Emin olun, o kadar gerçek bir iş” dedi.
Dizinin senaristi Can Sinan ise “Ben, 2020 yılından itibaren bu iş için uğraşıyorum. Oyuncular, yazdığımdan daha iyi oynamış. Hayallerimi gerçekleştirdikleri için herkese teşekkür ederim” açıklamasını yaptı. 

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‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi

Salih Bademci “Uzun süredir insanların arzuladığı bir dizi geliyor. Çok heyecanlı bir senaryomuz var. Umarım bizim keyif aldığımız kadar seyirci de keyif alır. Yolumuz açık olsun” açıklamasını yaptı.

‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi

Lena Naz Kalaycı

‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi

Hazal Subaşı “Çok güçlü ve izleyen herkesin kolayca empati kurabileceği bir iş oldu” dedi.

‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi

Perihan Savaş “Çok heyecanlıyız, güzel bir iş çıkardık, umarım seyircimiz de çok sever” dedi.

‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi

Efe İrvül - Murat Yancı

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‘Dilek Taşı’ seyircisine ‘Merhaba’ dedi

Can Sinan - Altan Dönmez

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#Dilek Taşı#Kanal D#Yeni Sezon

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