'Dilek Taşı' izleyicileri ekran başına kilitledi

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Dilek Taşı’nın ekrana gelen yeni bölümü Total kategoride 4.65 reyting 14,22 izlenme payı ile, 20+ABC1 kategorisinde 5.78 reyting 16.53 izlenme payı ile birinci olurken, AB kategorisinde ise 5,22 reyting 16,98 izlenme payı alarak günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Mustafa Yılmaz’ın kızına kavuştuğu o anlar herkesi gözyaşlarına boğdu.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı, duygusal sahneleri ile de büyük beğeni topladı. Cezaevi ve işkence sahnelerinin yanı sıra, dizinin finalinde ekrana gelen Mustafa Yılmaz’ın kızına kavuştuğu o anlar izleyicileri gözyaşına boğdu.

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“Bir babanın çocuğuna nasıl âşık olabileceğini Mustafa Yılmaz’dan öğrendim.”

Sinema filmlerini aratmayan güçlü prodüksiyonu ile göz dolduran Dilek Taşı’nın üçüncü bölüm fragmanı ise yayınlandı. Figen’in “Bir babanın evladına ne kadar bağlı olabileceğini, çocuğuna nasıl aşık olabileceğini öğrendim.” dediği anlar seyircinin yüreğine dokunurken, Figen’in Mustafa’yı Rona ailesinin köşkünde saklaması ise heyecanı yüksek bir bölümün sinyalini veriyor.

Dilek Taşı’nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 21 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de